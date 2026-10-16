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Comedy in der Olympiahalle MünchenFelix Lobrecht erlaubt sich fast alles – und das Publikum lacht

Lesezeit: 3 Min.

„Sell out“ heißt das vierte Programm des Comedians Felix Lobrecht. Damit füllt er dreimal die Olympiahalle.
„Sell out“ heißt das vierte Programm des Comedians Felix Lobrecht. Damit füllt er dreimal die Olympiahalle.
Foto: Imago/Marco Bader/Imago/HMB-Media

Der Stand-up-Comedian reißt rassistische Witze und macht Gags über Behinderte und psychisch Kranke – Hauptsache, die Menschen jubeln. Doch wer solche Pointen liefert, sollte auch wissen, wann es genug ist.

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Wer am Ende seiner Show Geldscheine mit dem eigenen Gesicht als Konfetti in die Halle schießen lässt, muss vorher geliefert haben. Felix Lobrecht weiß das, und er weiß auch noch etwas anderes: wie viel er sich bei seinem Publikum – seinen Fans – leisten kann. Die Show gibt darauf eine klare Antwort: fast alles. Von rassistischen Witzen bis zu Gags gegen körperlich Behinderte oder psychisch Kranke ist an diesem Abend alles dabei. Das Publikum lacht trotzdem.

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