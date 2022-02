Von Paul Schäufele, München

Mit dem Horn ist es eine heikle Sache. In Mittellage verschmilzt der warme Ton mit dem Rest des Orchesters, in der Höhe kiekst es gerne. Nicht zum Soloinstrument geboren, könnte man meinen. Doch Musiker wie Felix Klieser fegen solche Vorurteile rasch beiseite. Sein Horn hat einen schimmernden Klang, der sich zur rechten Zeit vom Tutti differenziert, um eigene, phantasievolle Wege zu gehen. Oder aber es fügt sich organisch in das musikalische Gewebe ein, das die Festival Strings Lucerne im Prinzregententheater unter Daniel Dodds ihm anbieten.

Die konnte man schon in der dritten von Ottorino Respighi zusammengestellten Orchestersuite alter Tänze als engagiert aufspielendes, homogen agierendes Ensemble kennenlernen - man atmet gemeinsam. Gute Voraussetzungen, um Felix Klieser in Mozarts zweitem Hornkonzert (KV 417) zu sekundieren, wobei hier der Wettstreit zwischen Solo und Orchester überführt wird in ein freundschaftliches Musizieren in der Gruppe, bei dem mal der eine, mal der andere das Wort hat. Über bewegten Orchesterakkorden kann Klieser so seine Phrasierungsintelligenz entfalten, zumal im melancholischen Seitensatz. Die obligatorische Jagdmusik beschließt das Konzert mit lebhaftem Parlando. Bei alldem ist überflüssig zu erwähnen, dass Klieser ohne Arme geboren wurde und deshalb die Ventile des Instruments mit den Zehen bedient. Das Niveau des jungen Künstlers spricht für sich.

Zu Klangkultur und Raffinesse tritt noch die Mühelosigkeit, jene Sprezzatura, die seit jeher das Merkmal des Virtuosen schlechthin ist. So führt Klieser durch die Kadenz des Kopfsatzes in Mozarts Hornkonzert Nummer vier (KV 495), entfaltet die Lyrik in der Romanze und rauscht durchs Finale. Eine schmetternde Rossini-Zugabe ("Le rendez-vous de chasse") setzt das Ausrufezeichen unter die selbstbewusste Virtuosenaussage. Nicht, dass das Luzerner Kammerorchester im Anschluss Mozarts Symphonie Nummer 29 nicht sehr schön gespielt hätte, schlank und geistreich, aber die blitzende Horn-Fanfare wäre der effektvollere Schluss gewesen.