Mit seiner Initiative Plant for the Planet wurde Felix Finkbeiner aus Tutzing mit dem prestigeträchtigen UN SDG Action Award ausgezeichnet. Der Preis der Vereinten Nationen würdigt den Einsatz von Menschen aus aller Welt, die sich für eine nachhaltige Entwicklung engagieren (Sustainable Development Goals, SDG). Finkbeiner hat Plant for the Planet 2007 im Alter von neun Jahren gegründet, um Wälder zu schützen und Bäume zu pflanzen.

Seither wurden mehr als 100 000 junge Menschen in 76 Ländern zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet. Inzwischen gibt es Ableger in zehn Ländern. Plant for the Planet unterstützt auch andere Wald-Organisationen und hat bis heute nach eigenen Angaben die Pflanzung von fast 100 Millionen Bäumen weltweit ermöglicht. „Der Preis ist eine große Ehre für unser gesamtes Team“, sagte Finkbeiner beim Festakt in Rom. „Er zeigt, dass gemeinsames Handeln den Unterschied macht.“