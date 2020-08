Schon bald soll es für Reisende am Flughafen München möglich werden, bereits nach 30 Minuten das Ergebnis eines Corona-Tests zu erfahren. Die Firma GNA Biosolutions, die am Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie Martinsried ansässig ist, kündigte am Montag an, die von ihnen entwickelte Testmethode von Anfang September an in Kooperation mit dem Zentrum für Humangenetik und Laboratoriumsdiagnostik in Martinsried (MVZ) anzubieten. "Damit sind wir ganz vorne mit dabei", sagt der Geschäftsführer der Firma, Federico Bürsgens. Allerdings betont er, dass für diesen schnellen PCR-Test noch keine Zulassung ab September vorliegt und dies eine erste Feldstudie darstellt, um die klinischen Ergebnisse in der Praxis zu testen.

Das Zielpublikum seien nicht die Urlaubsrückkehrer, sondern etwa Menschen, die einen aktuellen Corona-Test für ihre Reise benötigen.