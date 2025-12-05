Am Donnerstag ist eine Betonplatte auf eine fahrende S-Bahn geworfen worden. Dabei sei die Frontscheibe des Zuges beschädigt worden, verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Die Tat ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der S-Bahn-Linie 1 zwischen den Haltepunkten Moosach und Feldmoching.