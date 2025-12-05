Zum Hauptinhalt springen

Zwischen Moosach und FeldmochingBetonplatte auf fahrende S-Bahn geworfen

Der Vorfall ereignete sich zwischen Moosach und Feldmoching.
Der Vorfall ereignete sich zwischen Moosach und Feldmoching. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

700 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag ist eine Betonplatte auf eine fahrende S-Bahn geworfen worden. Dabei sei die Frontscheibe des Zuges beschädigt worden, verletzt wurde niemand, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Die Tat ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der S-Bahn-Linie 1 zwischen den Haltepunkten Moosach und Feldmoching.

Nach ersten Erkenntnissen sei nahe einer Gleisbrücke südlich der Max-Born-Straße eine Kabelschachtabdeckung auf den Zug geflogen. Der wurde in Feldmoching gestoppt, rund 700 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Eine Fahndung nach Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 089/515550-0 zu melden.

