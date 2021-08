Bauarbeiten am Bahnübergang in der Lerchenauer Straße beeinträchtigen den gewohnten Betriebsablauf auf der MVG-Buslinie 173. Vom kommenden Montag, 23. August, an wird der Stadtbus laut Pressemitteilung in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen "Feldmoching Bahnhof" und "Robinienstraße" umgeleitet und fährt in diesem Bereich keine Haltestellen an. Die Nahverkehrsanbindung der Wohngebiete zwischen dem Bahnhof Feldmoching und der Georg-Zech-Allee sichert ein Ersatzbus mit der Nummer E 173. Weitergehende Informationen können bei der Münchner-Verkehrs-Gesellschaft im Internet unter www.mvg.de eingeholt werden.