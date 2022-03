Missbrauchsfälle in Heimen

Gewalt statt Fürsorge: Vielen Kindern wurde in Heimen wie dem Sonderschulheim Haus Maffei in Feldafing großes Leid angetan.

Seit Langem berichten ehemalige Kinder aus dem Sonderschulheim Haus Maffei in Feldafing über Misshandlungen und sexualisierte Gewalt. Die Historikerin Annette Eberle soll nun die Vorfälle aufarbeiten. Wie geht sie dabei vor?

Interview von Stephanie Schwaderer

Ein gutes Jahr ist es her, seit ein SZ-Bericht über das einstige Sonderschulheim Haus Maffei in Feldafing überregional Aufsehen erregte. Ehemalige Heimkinder berichteten von Demütigungen, Misshandlungen und sexualisierter Gewalt, denen sie dort in den Sechziger- und Siebzigerjahren ausgesetzt gewesen seien.