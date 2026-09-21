„Fela Kuti In Dub“ heißt das neue Solo-Album von La Brassbanda-Schlagzeuger Manuel da Coll unter seinem Künstlernamen Captain Yossarian. Die Hommage des Münchners an die nigerianische Musikerlegende ist ein Hit in der Szene: Die erste Auflage der Vinyl-Ausgabe (Agogo Records) ist bereits ausverkauft. Und da Coll arbeitet bereits an einem zweiten Album, auf dem er die treibenden Afrobeats von Fela Anikulapo Kuti in seine Musiksprache überträgt – den einst in Jamaika entstandenen Dub. Bei der Fortsetzung, so verrät er, werden möglicherweise auch ein paar Sängerinnen die Musik bereichern. Auf seinem ersten Fela-Kuti-Album hat er die vier wiederbelebten Songs bewusst instrumental belassen.

Die oft sehr politischen Texte waren wichtige Bestandteile der zumeist 15-minütigen musikalischen Manifeste des Begründers des Afrobeats. Wortgewaltig positionierte Fela Kuti sich in den Siebzigerjahren gegen das diktatorische Militärregime Nigerias. Und dennoch verzichtete Coll in seiner Neuaufbereitung jener Songs bewusst auf den Gesang. „Ich habe das bei meinem vorherigen Dub-Album mit der Musik von Bob Marley auch schon so gemacht, weil ich es mir total schwierig vorstelle für einen Sänger oder für eine Sängerin, in diese Rolle reinzuschlüpfen“, erklärt da Coll.

Stattdessen versuchte er die fehlenden Texte auf seinen Dub-Alben mit hörspielartigen Klangspielen in der Musik zu ersetzen. So hört man zum Beispiel marschierende Soldaten in seiner Version des Fela-Kuti-Songs „Zombie“, der 1976 die Soldaten der damaligen Regierung in Nigeria als Zombies beschimpfte.

„Das sind Theaterinstrumente, in dem Fall Holzklötze in einen Rahmen eingespannt. Wenn man den auf den Boden haut, dann klingt das, als würden Soldaten über eine Brücke marschieren“, sagt da Coll. Live präsentierte er das Album auf dem „PHRE“-Festival im Club Import-Export dann aber doch zusammen mit der Münchner Sängerin Kokonelle.

Obwohl sie tatsächlich eine Bereicherung für die Musik war, wie man es möglicherweise auch auf einer geplanten Fortsetzung des Projekts hören wird, kommt das aktuelle Album nicht nur wegen der gelegentlichen Hörspieleffekte sehr gut ohne Lyrics aus. Die Meisterleistung, die da Coll hier als Captain Yossarian vollbringt, ist vielmehr das Kunststück, Fela Kutis polyrhythmischen Afrobeat in eine von Hall und Echo bestimmte Dub-Musik zu verwandeln, die die Rhythmusgruppe, den Bass und das Schlagzeug also, deutlich in den Vordergrund rückt.

Legendär: Der nigerianische Afrobeat-Musiker Fela Kuti (hier eine Aufnahme von 1988). Foto: Staff / AFP Photo

Dafür hat da Coll nicht etwa, wie im Dub üblich, bestehende Aufnahmen von Fela Kuti neu abgemischt. „Das könnte ich machen, wenn ich jetzt die Originalspuren bekäme. Dann habe ich die Einzelspuren und nicht die Notwendigkeit, das noch mal einzuspielen. Aber ich bin halt nicht im Besitz der Einzelspuren“, erklärt da Coll.

So aber spielte er Fela Kutis Musik mithilfe anderer Musiker für seine Dub-Mixe erst einmal neu ein. Er ergänzt: „Natürlich könnte man das mit KI mittlerweile relativ gut auftrennen. Aber das ist mir erstens immer noch unheimlich. Und zweitens hätte man dann auch Lizenzprobleme. Man darf das ja dann nicht benutzen. Und deshalb führt kein Weg daran vorbei, das Ganze wirklich handwerklich so gut wie möglich und so nah wie möglich am Original einzuspielen, nur für den Zweck, dass man es hinterher sozusagen verdubben kann.“

Herausforderndes Vorbild: Wegen der Fähigkeiten von Tony Allen (hier 2010 beim Glastonbury Festival) musste Manu da Coll sein Schlagzeug neu erkunden. Foto: Leon Neal / AFP

Dafür konnte da Coll zahlreiche renommierte Kollegen gewinnen wie Prince Tempopolice von der ghanaischen Highlife- und Afrobeat-Band Santrofi, Jan Weissenfeldt von der Münchner Funkband Poets of Rhythm, Niko Schabel von Radio Citizen oder gar den finnischen Saxofon-Subkultur-Star Jimi Tenor, der zuvor schon mit der befreundeten Bigband Dachau kooperiert hatte. Über sie erhielt da Coll auch den Kontakt. „Ich habe ihn per E-Mail gefragt: Hast du Lust? Dann habe ich ihm die Nummer geschickt, und ungelogen, eine halbe Stunde später hat er mir die Saxofon-Spur wieder zurückgeschickt. Das war ziemlich beeindruckend“, sagt da Coll, der sein Projekt glücklicherweise in der Pandemie startete. Zu der Zeit hatten die meisten Musiker wenig zu tun, wie er betont.

Trotzdem blieb dieses Projekt für da Coll eine besondere Herausforderung. Als Schlagzeuger musste er sich dafür mit dem Schlagzeugspiel des legendären Tony Allen auseinandersetzen, dessen Polyrhythmik Fela Kutis Afrobeat geprägt hatte. Ihm gelangen hochkomplexe Rhythmen, die trotzdem leicht und treibend wirkten. „Für mich war das, als müsste ich das Schlagzeugspielen erst wieder neu lernen“, erinnert sich der studierte Schlagzeuger. Schließlich ließ da Coll die fertigen Aufnahmen zusätzlich noch vom französischen Tontechniker und Produzenten Sodi Marciszewer bearbeiten. Der benutzte dafür in seinem Pariser Studio das originale analoge Decca-Mischpult, auf dem der 1997 verstorbene Fela Kuti selbst in Lagos gearbeitet hatte.

Kein Wunder also, dass man beim Hören der Dub-Aufnahmen glauben möchte, hier würden Originalaufnahmen aus den Siebzigerjahren neu gemischt. Dub-Musik sei wie das Zubereiten von Semmelknödeln, für die man altes Brot wiederverwertet, sagt da Coll. Doch streng genommen wiederverwertet er für seine musikalischen Knödel kein altes Brot. Vielmehr backt er eigens dafür ein frisches Brot, das für sich schon zu den besten gezählt werden darf.