Eine der jüngsten Studien aus dem Jahr 2024 hat den Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastung und psychischer Gesundheit untersucht. Veröffentlicht wurde das Ergebnis im Journal of the American Medical Association (JAMA). Medizinerinnen und Mediziner hatten dabei im Vereinigten Königreich über 20 Jahre unter anderem 14 000 Mütter während und nach der Schwangerschaft sowie Kinder und Jugendliche befragt. Die Forschung zeigt, dass eine erhöhte Aussetzung gegenüber Feinstaubpartikeln mit einem höheren Risiko für Depressionen und Angststörungen verbunden ist. Bereits geringe Anstiege in der Feinstaubkonzentration könnten das Risiko für psychische Erkrankungen signifikant erhöhen.

Der Psychologische Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut William Mayrthaler kennt die Studie. Die Resultate hätten ihn erschüttert: „Die Zusammenhänge zwischen psychotischen Erfahrungen und Feinstaubkonzentrationen wurden deutlich nachgewiesen.“ Kinder, die etwa vor der Geburt und in den ersten zwölf Lebensjahren vermehrt Luftschadstoffen ausgesetzt waren, litten im Jugendalter häufiger unter Psychosen, Depressionen oder Angststörungen. „Alles, was uns in unserem sozialen Leben verunsichert“, fasst Mayrthaler zusammen.

Besonders alarmierend sei, dass bereits jeder Anstieg der Feinstaubkonzentration um nur 0,72 Mikrogramm pro Kubikmeter während einer Schwangerschaft das Risiko für psychotische Erfahrungen bei Jugendlichen um ganze 11 Prozent erhöhe. Luftschadstoffe würden über die Lunge ins Blut gelangen und könnten schon vor der Geburt die Blut-Hirnschranke schädigen, was entzündliche Prozesse im Gehirn fördern und Nervenzellen schädigen kann, so Mayrthaler.

Es kommt zu entzündlichen Veränderungen im Gehirn

Normalerweise schütze die Blut-Hirnschranke das Gehirn vor schädlichen Stoffen. Feinstaubpartikel jedoch könnten diese Barriere überwinden und zu dauerhaften Schäden führen – besonders während der Schwangerschaft, wenn das Gehirn des Ungeborenen noch in der Entwicklungsphase und besonders anfällig für solche Einflüsse ist.

Doch wie kann es sein, dass Feinstaubpartikel die menschliche Psyche beeinflussen? Das geschieht auf neuronaler Ebene, weiß Mayrthaler. „Es kommt zu entzündlichen Veränderungen im Gehirn. Und das während einer Zeit, in der die Gehirnentwicklung relevant stattfindet.“ Mayrthaler nennt diese Zeit daher eine „Bedrohungszeit“ während einer sensiblen Phase in der Hirnentwicklung.

Der Bürgerverein hat inzwischen längst auch den Ultrafeinstaub im Visier

Im Juni dieses Jahres hatten Bürgerverein Freising, Bund Naturschutz und das Aktionsbündnis „Aufgemuckt“ bei einem Pressegespräch in Freising die Ergebnisse von Ultrafeinstaub-Messungen am Vorfeld-Ost des Münchener Flughafens vorgestellt. Demnach lagen die Tagesmittelwerte an 97 Prozent der Tage zum Teil sehr deutlich über dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO), mehrmals sogar bei 90 000 Partikeln und mehr. Nach wie vor gibt es keine Grenzwerte für Ultrafeinstaub, sondern nur eine Richtlinie der WHO. Ein Wert von 10 000 Partikel pro Kubikzentimeter gilt demnach als hohe Belastung.

„Die Werte, die die WHO als gefährlich ansieht, werden hier längst überschritten“, gibt Mayrthaler zu bedenken. Werte, die bereits mit zwei Startbahnen erreicht werden. „Wir können uns vorstellen, dass eine weitere Startbahn das Ganze nicht nach unten, sondern nach oben fahren würde“, so Mayrthaler. Dies hätte schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit – vor allem für die psychische Gesundheit der Anwohner.

Mayrthaler betont, dass er kein Mitglied eines der genannten Bündnisse ist. Dennoch seien ihm die negativen Auswirkungen der Mikropartikel auf die Gesundheit ein großes Anliegen. „Es hat mich einfach schockiert.“ Es gebe aber auch positive Nachrichten, die vielleicht Hoffnung geben können. „Studien haben gezeigt, dass Kinder, die in der Nähe eines Waldes aufgewachsen sind, weniger psychotische Auffälligkeiten zeigen.“ Stattdessen hätten sie die Möglichkeit, „sich im Freien zu entfalten und ihr Selbst zu entwickeln“. Auch in Freising gebe es genug Grünflächen in den Wohngebieten – für Mayrthaler ein positives Zeichen und ein Appell, diese nicht zu versiegeln. „Der Aufenthalt in der Natur begünstigt und stabilisiert“.