Am Elisabethmarkt bieten Daniel und Isabell Dorsch in einer ehemaligen Bankfiliale eine schöne Auswahl an Spezialitäten an.

Von Franz Kotteder

Die Sonderform des Ladenbistros - also sozusagen der Feinkost Käfer in klein - erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Coucou Food Market aus Neuhausen beispielsweise hat inzwischen schon mehrere Filialen eröffnet. Meist handelt es sich bei einem solchen Bistro um die Verbindung von Delikatessen, die man sonst nicht so leicht bekommt, und warmen Gerichten oder Salaten, die vor allem von den Beschäftigten in den umliegenden Büros zur Mittagszeit nachgefragt sind. Am Elisabethmarkt gibt es seit kurzem in einer ehemaligen Bankfiliale mit Feinkost Zehner ein besonders hübsches Beispiel. Der gelernte Metzger Daniel Dosch hat mit seiner Frau Isabelle dort eine schöne Auswahl an Spezialitäten zusammengestellt, und zwar keineswegs nur in der Fleischtheke - vom Wagyu-Rindfleisch aus Emmering über Avocado- und Mandelchips aus England, Salz aus Ibiza, Olivenöl aus Südfrankreich bis hin zu Sardinen und Hummersuppe aus der Dose von Belle-Iloise.