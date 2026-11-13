In Asien gibt es exzellente Franzosen, Italiener, sogar Mexikaner. Aber deutsche Küche? Feinkost Käfer hat ein Restaurant in Fukuoka eröffnet – und das soll erst der Anfang sein. Wie schmeckt Heimat, wenn sie 10 000 Kilometer entfernt ist?

So werden Bratwurst und Schnitzel im „Käfer Alps Kitchen“ in Fukuoka präsentiert. Die Modelle sind aus Wachs, wie in Japan üblich.

Es gibt härtere Jobs, als Backwaren, Wurst und Kaiserschmarrn zu testen. Es ist andererseits auch nicht ganz einfach, Japanern in Japan den richtigen Geschmack von Käsewurst zu erklären, von Brezn und Wiener Schnitzel. Das kann zu kulturellen Missverständnissen führen.