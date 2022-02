Von Dirk Wagner, München

Dass man Musiker auch fördern kann, ohne sie finanziell zu fordern, beweist das Feierwerk seit 1985 mit einem alljährlichen Wettbewerb. Mittlerweile heißt dieser Wettbewerb Sprungbrett und will den dort teilnehmenden auch ohne Teilnehmergebühren genau das sein: ein Sprungbrett wahlweise ins Musikgeschäft oder in ein Leben, in dem das im Sprungbrett gelernte auch anderweitig Anwendung findet. Denn tatsächlich wird der Musikerwettstreit hier auch von Bildungsangeboten begleitet, die das Feierwerk seit letztem Jahr zu einem zweitägigen Bandcamp verdichtet.

Hier lernt der Nachwuchs unter anderem, worauf beim Soundcheck zu achten ist, wie man sich auf der Bühne präsentiert und wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Zudem lernen sich die konkurrierenden Musiker persönlich kennen. Damit entsteht während des Wettbewerbs auch eine Vernetzung der Musiker untereinander. Auf dem Wettbewerb selbst werden sie sodann von einer Fachjury beurteilt, in der Veranstalter, Labelbetreiber und Journalisten sitzen. Das führt zu weiteren Vernetzungen, die unabhängig vom Wettbewerb-Ausgang weitere Engagements begünstigen.

Darum ist es letztlich auch nicht schlimm, wenn pro Runde des auf mehrere Konzerte angelegten Contests Musiker ausscheiden. Gleichwohl der Siegertitel "Münchner Band des Jahres" am Ende nur einer mitstreitenden Formation zukommt, sind genau genommen nämlich alle Teilnehmer bereits Gewinner. Bis zum 28. Februar können sich noch Bands und Einzelmusiker für das Sprungbrett 2022 mit einem Link zu deren Musik beim Feierwerk bewerben. Das Durchschnittsalter der Bands dürfen dabei nicht über 30 Jahre sein und "mindestens ein Bandmitglied oder der Proberaum muss in München ansässig sein".

Weitere Informationen dazu gibt es auf www.feierwerk.de/fachstelle-pop/workshops-veranstaltungen/sprungbrett-foerderprogramm/