Nicht selten beginnen Mitglieder bekannter Bands eigene Musikprojekte, um Solo oder in neuen Konstellationen durchzustarten. Mehr aus Zufall als Vorsatz geriet Kraftklub -Gitarrist Steffen Israel im vergangenen Jahr in eine überraschende Formation mit Sängerin Gwen Dolyn - und nun gehen die beiden mit ihrem Album "Haare eines Hundes" unter dem Duo-Namen Tränen auf Tour.

Die Entstehung des Projekts basiert auf einer Reihe von verbalen Missverständnissen. In dem Podcast "Radio mit K" mit Kraftklub-Kollege Felix Kummer betont Israel den Namen Gwen Dolyn falsch und bekommt prompt eine Sprachnachricht der Berliner Künstlerin, die das Duo zusammenführt. Zunächst will Israel die Sängerin nur bei einer Neuauflage der Punk-Nummer "Duell der Letzten" von Chaos Z unterstützen. Doch auf das Cover folgen schnell eigene Songs bis schließlich innerhalb von kürzester Zeit ein Album entsteht. Als Gwen Dolyn den Namen einer Band, von der Israel beim Telefonieren erzählt, falsch versteht, ist auch schon die Idee für den eigenen Namen Tränen geboren.

Dieser passt gut zu den Themen, die die Zwei in ihrer Musik verarbeiten. "Schmerz, Sehnsucht, Dämonen" schreiben Tränen auf Instagram, auf die Frage, wie sie ihr Album in drei Worten beschreiben würden. Die Dämonen einer Liebe beschwört Gwen Dolyn mit ihrer tiefen Stimme in dem Song "Stures Dummes Herz", der mittlerweile über 1,5 Millionen auf Spotify gestreamt wurde. Gwen Dolyns Texte wirken zynisch, entfalten sich teilweise mit einem Augenzwinkern oder Seitenhieb, etwa "Als ich gesagt hab einen Kick, meinte ich nicht in den Bauch" oder "Ich will, dass du kommst, aber wenn du wirklich kommst dann bitte nimm mich mit."

Die Sängerin zeigt nicht nur in ihren Songs Mut zu Verletzlichkeit, sondern auch auf Social Media. Dort schreibt sie über die Herausforderungen als Musikerin, die - geplagt von Depressionen und Endometriose - jahrelang knapp unter der Armutsgrenze lebt. Gemeinsam mit den Toyboys und Solo widmete sie sich vor allem dem Sound von Post-Punk und Grunge sowie zuletzt vermehrt der Neuen Deutschen Welle.

Steffen Israels Hintergrund ist mit Kraftklub von Indie, Rock und Rap geprägt. Er bereichert das Duo mit seiner jahrelangen Live-Erfahrung vor Menschenmassen und den prägnanten Gitarren-Riffs. Gemeinsam erschaffen die beiden Chemnitzer eine ganz eigene Ästhetik - musikalisch und auch optisch. Analoge Fotos im Retro-Stil, pastellfarbene Schriftzüge, dazu Steffen Israels verträumte Melodien und Gwen Dolyns Rotzigkeit. Was als mysteriöses Instagram-Profil ohne Gesichter anfing, ist mittlerweile eine vielversprechende Band mit Wiedererkennungswert, die auf ihrer ersten Tour im ausverkauften Feierwerk in München spielen wird.

Schon Peter Fox und Jan Delay sind Musiker, die im Alleingang größere Bekanntheit genießen

Detailansicht öffnen Peter Fox, Frontsänger von Seeed, kommt im September mit seinem neuen Soloalbum in die Olympiahalle. (Foto: Daniel Lakomski/Imago/Imago/Jan Huebner)

Steffen Israel ist nicht das erste Mitglied von Kraftklub, das sich eigenen Musikprojekten widmet: Felix Kummer feierte zuletzt unter dem mittlerweile wieder abgelegten Pseudonym Kummer seinen Solo-Erfolg. Und auch aus anderen Bands gehen Musiker hervor, die im Alleingang teilweise sogar größere Bekanntheit genießen. So wie Peter Fox, Frontsänger von Seeed, der im September mit seinem neuen Soloalbum "Love Songs" in die Münchner Olympiahalle kommt.

Detailansicht öffnen Jan Delay wird sein "Best of 25 Years" auf dem diesjährigen Tollwoodfestival spielen. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Oder Jan Delay, der mit der Hip-Hop Gruppe Beginner auftrat, ehe er sich ohne Bandkollegen neuen Genres und einer eigenen Karriere widmete. Sein "Best of 25 Years" spielt der Hamburger auf dem diesjährigen Tollwood Sommerfestival.

Detailansicht öffnen Marsimoto, das Alter Ego von Marteria, kehrt im November auf Abschiedstour in die Tonhalle zurück. (Foto: imago/Manngold)

2007 wurde er auf Tour von der gepitchten Stimme des Rappers Marsimoto unterstützt. Das Alter Ego von Marteria kehrt heuer im November mit seinem für April angekündigten letzten Album "Keine Intelligenz" auf Abschiedstour in die Münchner Tonhalle zurück. Von der Hamburger Gruppe 187 Straßenbande kapselten sich Lx und Maxwell erstmals 2015 ab und feierten mit ihren drei "Obststand"-Kollaborations-Alben Erfolge. Fans dürfen sich auf den Besuch der Gangster-Rapper am 21. März im Backstage Werk freuen.

Sowohl im Alleingang als auch mit Plan B und den Orsons mischt auch Rapper Maeckes mit einem breiten Spektrum an Werken die Musikszene auf. Im März erscheint sein "gitarren album", das Ende des Jahres live im Feierwerk zu hören sein wird. Für Mitglieder bekannter Bands lohnt es sich also des Öfteren, sich von ihren Ursprüngen zu lösen und neue Wege zu erkunden.

Tränen, "Haare eines Hundes", 22. Februar, Feierwerk, Hansastr. 39-41; Lx & Maxwell, "Obststand III", 21. März, Backstage Werk, Reitknechtstr. 6; Jan Delay, "Best of 25 Years", 04. Juli, Tollwood Sommerfestival, Olympiapark Süd; Peter Fox, 13. September, Olympiahalle, Spiridon-Louis-Ring 21; Maeckes, 13. November, Feierwerk, Hansastr. 39-41; Marsimoto, "Die letzte Tour", 29. November, Tonhalle, Atelierstr. 24