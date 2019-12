Schön ist es hier, und unheimlich; die Wege zum Nymphenburger Schloss sind spärlich beleuchtet. Man könnte sich hier verloren fühlen am Montagabend, wären da nicht die tröstlich quakenden Enten - und ein paar Lichter, die zum Hubertussaal weisen, dem ehemaligen Festsaal der Wittelsbacher, mit seinen Statuen, Lüstern, Gemälden, mit all den Resten von höfischem Prunk und Pracht.

Es ist all das, wovon die Menschen, von denen Ursula Krechel erzählt, ausgeschlossen sind. Sie werden, wie die Sinti-Familie Dorn aus ihrem jüngsten Roman "Geisterbahn", während des Nationalsozialismus um ihre Existenzgrundlage gebracht, sterilisiert, verschleppt. Und erleben anschließend, wie zum Beispiel auch ein jüdischer Richter, der im Roman "Landgericht" aus dem Exil ins Nachkriegsdeutschland zurückkehrt, dass ihre Kämpfe, ihr Leiden mitnichten vorbei sind.

Diese Gegensätze, man muss sie ständig mitdenken bei der feierlichen Verleihung des mit 15 000 Euro dotierten Jean-Paul-Preises des Freistaats an die in Berlin lebende Schriftstellerin Ursula Krechel. Von den ersten Tönen an, die das junge Tempesta Quartett spielt, Schostakowitschs Streichquartett Nr. 4 D-Dur, ist ja ohnehin alles da: der schrille Schmerz - und die Schönheit. Und man merkt, dass auch Ursula Krechel die Ambivalenz auskostet, hier vom Staat für ein Lebenswerk gefeiert zu werden, das die vom Staat Entrechteten, die Ausgestoßenen und Verfolgten in den Mittelpunkt rückt: "Es ist schön, hier zu stehen", wird sie später ihre Dankesrede beginnen, "es ist schön, aufrecht zu stehen" und "gehört zu werden".

Und Kunstminister Bernd Sibler hat offensichtlich aufmerksam hingehört. Er würdigt nicht nur, wie sehr Krechel die deutschsprachige Literatur "bereichert, geprägt und verändert" habe, sondern bezieht klar Position: Krechel führe uns die Folgen der NS-Diktatur vor Augen und stelle dar, wie "mitleidlos und unbarmherzig" unsere Gesellschaft Unrecht fortgesetzt habe. Gerade in einer Zeit, in der sich das Klima im bayerischen Landtag mit dem Einzug einer neuen Partei verändert habe, sei es wichtig, für eine freiheitliche Gesellschaft einzutreten, die von "Toleranz und Respekt" geprägt sei. "Nichts ist sicher", sagt Sibler, wir alle aber könnten Zeichen setzen für ein "Nie wieder".

Auch dem Rechtshistoriker Michael Stolleis haben merklich die Ohren geklungen beim Lesemarathon durch Krechels Werk: "Überhörig" sei diese Schriftstellerin, sagt er in seiner stark von Jean Paul grundierten Laudatio, "mit der Gabe oder dem Fluch des absoluten Gehörs" ausgestattet. Diese "Wortmagierin" in Lyrik wie auch Prosa evoziere keine Idylle: "Sie sieht dem Bösen ins Gesicht." Nach einem genauen Studium der Akten schaffe sie Kunst, webe einen "dichten Teppich von Menschenschicksalen". Die in Trier geborene Tochter eine Psychologen besitze dabei ein besonderes Gespür für die "Signale menschlichen Verhaltens" und für die "Nuancen der Sprache", für deren oft falsche und verräterische Klänge, aber auch für ihre pure Schönheit.

Das beweist Ursula Krechel in ihrer klugen, so vieldeutigen wie auch deutlichen Dankesrede. Die Gegenwart brauche manchmal eine "Tiefenbohrung", sagt sie mit zugleich sanfter und rauer Stimme. Und über ihre Arbeit, in der Vergangenes eben nicht einfach vorbei ist: "Alles muss gleichzeitig sein. Kalte Luft strömt ein." Auch wenn sie weiß, dass es nicht immer angenehm ist, sich den "dunklen Schatten" des eigenen Gesichts, des eigenen Denkens bewusst zu werden: "Niemand hat die Gnade der späten Geburt." Und so denkt sie zum Beispiel über die Untersuchung "Schiffbruch mit Zuschauer" des Philosophen Hans Blumenberg nach und schließt dabei frühere Exilschicksale mit heutigen Bootsflüchtlingen kurz.

Schließlich dankt sie für den Preis, ohne sich dabei, wie auch einst Jean Paul, höfisch einzuschmeicheln: "Die Unglücklichen", zitiert sie den Bamberger Schriftsteller, "danken für das Licht, das so warm und freundlich in manches Trübe leuchtet." Dann wandelt die Gesellschaft an einem Jagdgemälde vorbei zur Rehpastete beim Staatsempfang. Und Schriftsteller, Kritiker, Wissenschaftler stehen noch eine Weile bei Häppchen und Wein im Hellen beieinander, bis das Dunkel des Schlossplatzes sie wieder verschluckt.