Feierstunde Große Bilder, große Gesten

Georg Baselitz schenkt sieben seiner Werke der Pinakothek der Moderne - zu Ehren von Franz Herzog von Bayern

Von Susanne Hermanski

Georg Baselitz liebt klare Worte. Also spricht er das prekäre Thema in seiner Festrede zu seiner Schenkung an die Staatsgemäldesammlung gleich selbst an: "Als ich vor ein paar Jahren meine Dauerleihgaben an die Pinakothek der Moderne zurückgezogen habe, wurde mir vorgeworfen, ich wolle nur Geld machen." Er selbst hatte die Aktion als Akt des Protests gegen das neue Kulturgutschutzgesetz des Bundes verstanden, als er 2015 fünf seiner Werke aus dem Museum abzog. Es sei ein Übergriff des Staats, der ihn zu sehr an jene totalitären Systeme erinnerte, denen Deutschland doch entronnen sein sollte, polterte er damals. Er wolle nicht, dass seine Arbeiten, "die älter als 50 Jahre sind, Gefahr laufen, nicht mehr frei verkäuflich zu sein".

Franz Herzog von Bayern (links) sammelt seit Jahren Werke von Georg Baselitz (Mitte). Bernhard Maaz hat als Chef der Pinakotheken auch etwas davon. (Foto: Robert Haas)

Die fünf alten Bilder sind es nun freilich nicht, die Baselitz zurückgebracht hat. Es sind vielmehr sechs neue Gemälde und eine Bronzeskulptur von monumentalen Größen aus den Jahren 2008 bis 2017. Und das Ganze lässt sich auch nicht etwa als ein Akt der Reue interpretieren. Das Geschenk nämlich machte Georg Baselitz "zu Ehren von Franz Herzog von Bayern", der seine Werke schon seit Jahrzehnten sammelt und viele davon früh über den Wittelsbacher Ausgleichsfond den Pinakotheken vermacht hat. Franz Herzog von Bayern selbst hat mit seinem Engagement zudem erst den Bau der Pinakothek der Moderne möglich gemacht.

2015 hatte Georg Baselitz fünf seiner Werke aus dem Museum abgezogen. Damit wollte er gegen das neue Kulturschutzgesetz des Bundes protestieren. Jetzt hat er sechs neue Gemälde und eine Bronzeskulptur von monumentalen Größen aus den Jahren 2008 bis 2017 zurückgebracht. (Foto: Robert Haas)

In deren Saal 14 sind von nun an ausschließlich diese sieben Baselitz-Werke ausgestellt. Ein Gewinn, auch für den Maler. Denn Baselitz erfährt dadurch als lebender Künstler zweifellos eine einzigartige Ehre. Kein Wunder also, dass sich der nicht selten bärbeißig auftretende Baselitz nicht nur beim Festakt unter der Rotunde der Pinakothek bestens gelaunt präsentiert. Und dass er diesmal kein einziges Wort darüber verliert, wie ein Künstler, der einem Museum seine Bilder schenkt, trotzdem Schenkungssteuer dafür berappen muss. Kein kleines Sümmchen, bei solch gewaltigen Werten. Werte von denen auch Franz Herzog von Bayern nur hatte träumen können, als er in den Sechzigerjahren seinen allerersten Baselitz erwarb, die Druckgrafik "Hunde im Grünen".

Viele Gäste waren in die Pinakothek der Moderne gekommen. (Foto: Robert Haas)

Ein Kauf, der folgenschwer war, wie die langjährige stellvertretende Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Carla Schulz-Hoffmann in ihrer Rede erzählt. Denn die Arbeit habe für Franz Herzog von Bayern wie ein Schlüssel zur zeitgenössischen Kunst gewirkt, und erst seine Sammelleidenschaft dafür entfacht. Schulz-Hoffmann war es auch, die, frisch aus ihrem Volontariat, 1976 die erste Retrospektive mit Baselitz-Arbeiten für die Pinakotheken kuratieren durfte. Ein Novum damals im München: zeitgenössische Kunst im Museum! Fast ein Skandal.

Im Hirschgartenrestaurant, des mäßigen Wetters wegen leider nicht im Grünen, feiert ein kleinerer Kreis der Vernissagengesellschaft noch weiter. Und es ist ein anderer namhafter Kurator, der Brite Norman Leon Rosenthal, der Baselitz dort die lustigste Girlande flicht. Mit seiner Version des Lieds "For he's a jolly good fellow" preist er den "jolly good painter". Und fast alle singen mit.