Lust zu feiern, aber daheim keinen Platz oder schlicht keine Lust, am nächsten Tag selbst aufzuräumen? In beiden Fällen gibt es in München eine Vielzahl an Bars und ein paar andere Locations, die man für private Feiern mieten kann. Neun Empfehlungen.

Alles Wurscht

Im Sommer kann man den Imbiss Alles Wurscht sogar samt kleinem Biergarten mieten. (Foto: Alles Wurscht)

Die Wurscht ist bekannt für ihre nach eigenen Aussagen „beste Currywurscht südlich des Weißwurstäquators“ (5,30 Euro), man kann den kleinen Imbiss – im Sommer sogar samt Biergarten – aber auch fast ganzjährig mieten. Platz bietet der Laden am Nikolaiplatz für bis zu 50 Personen, von April bis September kann bis Mitternacht gefeiert werden, von März bis Oktober am Wochenende und an Feiertagen bis 1 Uhr, sonst auch nur bis 0 Uhr. Die Raummiete beträgt je nach Gruppengröße und Saison um die 20 Euro, entfällt aber, sobald der Mindestumsatz um 50 Prozent übertroffen wurde, wobei der pro Stunde 125 Euro beträgt. Ein Beispiel: Wer nach vier Stunden 750 Euro Umsatz gemacht hat, spart sich die Raummiete. Damit ist der Imbiss im Vergleich zu vielen anderen Läden wirklich eine günstige Mietoption, sogar das Helle ist hier mit 4,10 Euro für Münchner Verhältnisse recht günstig. Da macht das Feiern dann gleich doppelt Spaß.

Alles Wurscht, Nikolaiplatz 3, Anfragen über die Homepage möglich

Minibar

Minibars gibt es in München gleich zwei: eine im Westend, eine in Giesing. (Foto: Minibar)

Minibars gibt es in München gleich zwei: eine im Westend mit Platz für 40 Leute, eine in Giesing für bis zu 50 Personen. Wer eine der zwei Läden mieten und, wie es heißt, „bunt feiern“ will, kann wählen zwischen der „Flat Silber“ und der „Flat Gold“, in letzterer sind alle Getränke samt Longdrinks enthalten, bei der etwas günstigeren Variante alle Getränke minus Longdrinks. Wie viel so eine Getränke-Flatrate am Ende kostet, hängt dabei von der Anzahl der Gäste ab, los geht es bei bis zu 25 Gästen mit 1075 beziehungsweise 1325 Euro, hochgehen können die Preise bei maximal 50 Gästen auf 1860 beziehungsweise 2360 Euro. Gut zu wissen: Alle Preise verstehen sich inklusive Fixum für Location, Barkeeper, Technik und Endreinigung. Wem das zu teuer ist, der kann die Minibars aber auch für ein Fixum von 399 Euro plus 600 Euro Getränkemindestumsatz buchen, sprich für insgesamt nur 999 Euro. Speisen dürften mitgebracht werden, es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Catering über die Minibar zu beziehen. In jedem Fall gilt: Ausgelassen gefeiert werden darf in den gemütlich-schummrigen Minibars bis 2 Uhr.

Minibar, Ligsalzstraße 2 und Winterstraße 4, Anfrage per Mail an info@minibarmuenchen.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage

Karotte Bar

Besonders lauschig ist die Karotte Bar im Sommer, wenn man bis 22 Uhr im Innenhof sitzen kann. (Foto: Karotte Bar)

Immer donnerstags hat die Karotte Bar im Bahnhofsviertel regulär geöffnet, freitags und samstags kann man das kleine Lokal aber für private Feiern mit bis zu 40 Personen auch mieten. Das empfiehlt sich besonders, wenn es warm ist, denn die Bar befindet sich in einem schönen Hinterhof, und dort ist es im Sommer abends richtig lauschig. Die Lage bedeutet aber auch: Aus Rücksicht auf die Anwohner ist im Außenbereich spätestens um 22 Uhr Schluss, und länger als bis 1 Uhr geht es auch drinnen nicht – „die Nachbarn brauchen ein wenig Nachtruhe“, heißt es zur Erklärung auf der Homepage. So ein Abend, der in der Karotte gegen 19 Uhr losgehen kann, kostet schlappe 830 Euro, sprich 500 Euro Mindestumsatz plus 350 Euro Fixkosten, die Preise für Longdrinks sind mit 9 Euro echt fair. Das Einzige, was man für eine gelungene Party in der Karotte noch wissen sollte: Es gilt, nur Bares ist Wahres.

Karotte Bar, Goethestraße 36, Anfrage per Mail an info@diekarotte.de

Donna Luise

Die Tagesbar Donna Luise ist die ideale Feierlocation für alle, die Daydrinking mögen. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Donna Luise ist mit Öffnungszeiten bis 18 Uhr oder freitags und samstags auch mal bis 20 Uhr zwar keine Location für durchzechte Nächte, aber nachdem der Trend ja eh zum Daydrinking geht, macht das vielleicht gar nichts. Man kann die Tagesbar jedenfalls für bis 40 Personen mieten. Von ganztägig bis stundenweise ist dabei alles denkbar, nur: Wer das Donna Luise nur ein paar Stunden buchen will, kann dies nur zu Beginn oder zum Ende der Öffnungszeiten tun. Grundsätzlich gilt außerdem: Pro Stunde wird für die gesamte Ladenfläche ein Mindestumsatz von 150 Euro fällig. Wer nur Platz für bis zu zwölf Personen braucht und das vielleicht auch nur ein paar Stunden lang, für den gibt es einen Nebenraum. Um die Drinks kümmert sich in jedem Fall das Donna Luise, auf Wunsch auch um kleinere Snacks. Ansonsten ist aber auch ein externes Catering kein Ding. Noch gut zu wissen: Partys mit DJ müssen mindestens drei Wochen im Vorfeld angemeldet werden.

Tagesbar Donna Luise, Luisenstraße 49, Anfragen über die Homepage möglich

Holzkranich

Der Holzkranich ist zum Mieten nicht ganz günstig, dafür gibt es ein Rundum-sorglos-Paket im gemütlichen Ambiente. (Foto: Robert Haas)

Wer im Holzkranich feiern will, hat gleich mehrere Optionen: Entweder er mietet den ganzen Laden für bis zu 150 Personen mit einem Mindestumsatz von 4000 Euro oder aber er mietet mit der Kellerbar (für bis zu 50 Personen), dem Esszimmer (für bis zu 60 Personen), dem Wohnzimmer (für bis zu 30 Personen) oder dem Ess- und Wohnzimmer in Kombination (für bis zu 90 Personen) nur Teile des Ladens. In allen Fällen wird jeweils nur ein Mindestumsatz fällig, keine zusätzliche Raummiete. Mit der Feier kann es dann in der Regel ab 18 Uhr losgehen, wer das ganze Lokal mietet, darf bis 3.30 Uhr bleiben, andernfalls ist um 2 Uhr Schluss. Was man noch wissen sollte: Wer den gesamten Holzkranich mietet, der muss für die Kosten für einen Türsteher aufkommen, ab 100 Personen sogar für zwei. Ganz günstig ist das Feiern im Holzkranich damit nicht, dafür gibt es ein Rundum-sorglos-Paket im gemütlichen Ambiente. Übrigens: Mieten kann man neben dem Holzkranich auch noch die zwei anderen Läden der Betreiber: das Dizzy Daisy in der Thalkirchner Straße und den kleinen Kranich in der Neureutherstraße.

Holzkranich, Georgenstraße 105, Anfragen über die Homepage möglich, Infos zu allen Locations auch unter: www.samtundsonders.com

Café Buchwalsky

Das Café Buchwalsky kann man ganz oder in Teilen mieten. (Foto: Catherina Hess)

Das Café Buchwalsky ist tagsüber ein gemütlicher Ort zum Brunchen und Lunchen, wer will, kann den kleinen Eckladen an der Barer Straße abends aber auch für private Feiern mieten: 15 würden für die Stimmung reichen, bis zu 70 Personen sind denkbar, nur in Ausnahmefällen auch mal mehr. Das Buchwalsky exklusiv bekommt man ab einem Mindestumsatz von 1500 Euro, hinzu kommt noch eine Reinigungsgebühr von 300 Euro. Theoretisch gibt es zwar auch die Möglichkeit, auch nur den hinteren Raum – Betreiber Andreas Buchwalsky hat ihn „Moritz“ getauft“ – zu mieten, das aber nur nach Vereinbarung. Zum Trinken gibt es unter anderem Negroni und Crémant, zum Essen bietet Andreas Buchwalsky seinen Gästen am liebsten ein Buffet an, von Sandwiches über diverse Pasta-Gerichte oder auch mal ein Doraden-Filet sei hier aber alles denkbar. Gefeiert werden kann im Buchwalsky in der Regel von 18 bis 0 Uhr, Ausnahmen seien aber nach Absprache immer möglich. Nur: Um 3 Uhr muss allerspätestens Schluss sein, in der Früh geht ja dann der normale Café-Betrieb wieder los.

Café Buchwalsky, Barer Straße 74, Anfragen über die Homepage möglich

Monopol Kinobar

Feiern im Kinosaal? Das geht im Monopol-Kino. (Foto: Catherina Hess)

In einer Bar feiern kann ja jede, aber wie wär’s mit einer Feier im Kino? Genau das ist im Monopol Kino an der Schleißheimer Straße möglich. Vom Kinosaal mit bis zu 98 Plätzen bis zur gerade erst renovierten Kinobar mit 34 Plätzen ist alles verfügbar. Speziell für das Mieten der Kinobar haben die Betreiber ein Paket geschnürt: Bei der „Filmfeier am Abend“ können sich die Gäste entweder einen Film aus dem aktuellen Kinoprogramm aussuchen oder aber eine selbst mitgebrachte Blu-Ray oder DVD abspielen, um 19 Uhr geht’s los, um 23.30 Uhr ist dann Schluss. Die Filmfeiern kosten von Sonntag bis Donnerstag jeweils 590 Euro, am Wochenende jeweils 690 Euro für den Abend, für’s Catering arbeitet das Kino mit Tasteria zusammen, zu denen die Betreiber den Kontakt bei Bedarf herstellen können. Theoretisch ist auch ein kleiner Empfang im Kinofoyer denkbar, bevor man es sich im Kinosessel mit seinem Lieblingsfilm gemütlich macht. Was man allerdings – Kino hin oder her – wissen sollte: Popcorn gibt es im Monopol schon lange keines mehr.

Monopol Kino, Schleißheimer Straße 127, Anfragen über das Kontaktformular via www.neokinos.de/mieten.

Vega Bar

In der Vega Bar kann man bis 3 Uhr feiern. Nur Konfetti werfen sollte man sich verkneifen. (Foto: Robert Haas)

Die Vega Bar in der Georgenstraße hat regulär von Mittwoch bis Samstag geöffnet, man kann sie für private Feiern aber auch jederzeit mieten: Mit acht bis 20 Personen können Teile der Bar gemietet werden, unter der Woche wird hierfür jedoch ein Pro-Kopf-Mindestumsatz von 15 Euro fällig, an Feiertagen sowie freitags und samstags sind es 25 Euro. Die Vega Bar in ihrer Gesamtheit mieten geht ab 21 Personen, Platz haben maximal 80. In einem solchen Fall beträgt der Mindestverzehr von Sonntag bis Donnerstag 1250 Euro, dazu kommen noch mal 250 Euro Raummiete. Freitag und Samstag beträgt der Mindestverzehr 2500 Euro, die Raummiete 500 Euro. Außerdem bitten die Betreiber für einen „reibungslosen Ausschank“ darum, vorab eine Vorauswahl an Cocktails, die ausgeschenkt werden, zu treffen. Ein paar Klassiker wie Gin Tonic und Aperol Spitz kriegt man aber immer. Selbst Essen mitbringen ist möglich, alternativ gibt es in der Vega Bar aber auch leckere Pinsa. Gefeiert werden kann in der Vega Bar bis 3 Uhr, nur eines sollte man wissen: Wer Konfetti schmeißt, auf den kommt eine Reinigungsgebühr von 100 Euro zu.

Vega Bar, Georgenstraße 56, Anfragen an info@vega-bar.de

Schorsch Bar

Die Schorsch Bar ist als reguläre Bar zwar schon länger Geschichte, für Feiern mieten kann man die urige Boazn aber noch immer. (Foto: Schorsch Bar)

Die Schorsch Bar an der Georgenstraße ist zwar als reguläre Bar schon seit einiger Zeit Geschichte, mieten kann man die urige Boazn aber für bis zu 50 Personen noch immer – und das von Montag bis Sonntag jeden Abend, am Wochenende sogar bis 3 Uhr. Neben einer recht umfassenden Getränkekarte und der Möglichkeit einer Weinverkostung für zehn bis 25 Personen gibt es auch drei „Geburtstags-Packages“: Das Paket „Schorsch Michael“ (110 Euro) enthält zum Beispiel eine Flasche Perlwein, eine Flasche harten Alkohol und die passende Mische dazu, das Paket „Schorsch Bush“ (155 Euro) statt dem Perlwein eine Flasche Schnaps und das Paket „Schorsch Clooney“ (90 Euro) eine Flasche Perlwein und dazu drei Flaschen Wein nach Wahl. Oder wie wäre es mit einer Schnapsplatte? Eine Miete wird nicht fällig, sondern lediglich ein Mindestumsatz, der sich anhand der Dauer und Menge an Gästen berechnet, bei 1050 Euro geht es aber los. Großer Pluspunkt für Nostalgiker: Noch steht eine Spielkonsole im Eck, an der man unter anderem Tekken zocken kann.

Schorsch Bar, Georgenstraße 119, Anfragen per Mail an anfragen@schorschbar.de oder via Instagram