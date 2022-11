Am Münchner Waldfriedhof gibt es einen Bereich für Sternenkinder. Eltern dürfen ihre still geborenen Babys dort bestatten.

Interview von Kathrin Aldenhoff

Daniela Nuber-Fischer berät Frauen, die ihr Baby in der Schwangerschaft verloren haben, in der Sternenkindersprechstunde München im Haus der Familie. Sie selbst hat vor zehn Jahren ihre Tochter Paula in der 21. Schwangerschaftswoche bei einer stillen Geburt zur Welt gebracht. Mit sieben Frauen hat sie vor kurzem den Verein für feministische Innenpolitik gegründet - und wartet nun auf einen Termin im bayerischen Gesundheitsministerium, um ihre Forderungen zu besprechen.