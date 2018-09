6. September 2018, 18:36 Uhr München heute Fehlende Ganztagsbetreuung / Rätsel um tote Polarfüchse / Familie auf Mission

Von Sara Maria Behbehani

Ein Dilemma in München ist, dass die Stadt immer wieder mit ihrer Beliebtheit zu kämpfen hat. Das zeigt sich in steigenden Mieten ebenso wie in verstopften Straßen oder in fehlenden Kita-Plätzen. Es wird langsam eng in der Landeshauptstadt.

Und auch die Ganztagsbetreuung für Kinder funktioniert in einer der reichsten Städte Deutschlands nicht so, wie sie sollte. München ist, wie allgemein bekannt, auch eine der teuersten Städte. Und die Kosten für Wohnen und Leben sind so hoch, dass ein Einkommen meist nicht ausreicht, um über die Runden zu kommen, schreiben meine Kolleginnen Melanie Staudinger und Christina Hertel.

Also muss für die Kinder eine Ganztagsbetreuung organisiert werden: Bei der jüngsten Umfrage der Stadt meldeten allerdings fast 90 Prozent aller Familien einen Bedarf an. Denn das Angebot ist geringer als die Nachfrage und Ersatzlösungen sind teuer. Betroffene Familien berichten von ihren Schwierigkeiten

DER TAG IN MÜNCHEN

LMU-Spitze kannte Vorwürfe gegen Vizepräsidenten wohl schon lange Verdächtige Reisekosten waren offenbar bereits vor dessen Wiederwahl ein Thema. Die Affäre kommt zu einem hochschulpolitisch ungünstigen Zeitpunkt. Zum Artikel

Betrunkener Vater baut Unfall mit Töchtern Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut fuhr der 36-Jährige auf ein anderes Auto auf. Die beiden Mädchen mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Zum Artikel

Polarfüchse im Tierpark gestorben Hellabrunn verliert kurz hintereinander erst Polarfüchsin Linda, dann das Männchen Yaqui - die Ursache gibt dem Tierpark Rätsel auf. Zum Artikel

Prozess: Mutmaßliche Vergewaltiger bestreiten Vorwürfe Zwei Asylbewerber sind angeklagt, eine 16-Jährige in Höhenkirchen-Siegertsbrunn missbraucht zu haben. Dem Richter platzt am ersten Prozesstag der Kragen. Zum Artikel

Bayreuth: Zähne ziehen wie im Mittelalter

Oliver Günther zieht Zähne, sägt Gliedmaßen ab und hantiert mit rostigen Nägeln. Allerdings nicht in seiner Zahnarztpraxis, sondern dann, wenn er als Medicus über die Mittelaltermärkte in ganz Bayern reist. Es ist nur eines seiner vielen ungewöhnlichen Hobbys. Zum Artikel

