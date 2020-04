Detailansicht öffnen Hopfen beruhigt - und doch sind Hopfenbauern in der Hallertau derzeit unruhig: Es fehlen die Saisonarbeiter, um die Drähte zu spannen. (Foto: Armin Weigel/dpa)

"Bauern hoffen weiter auf mehr Erntehelfer" vom 7. April und die Frage, wie dieses Corona-bedingte Defizit in der Landwirtschaft ausgeglichen werden könnte:

Was uns Edelgemüse wert ist

Warum ist es so schwer, genügend landwirtschaftliche Helfer zu bekommen? Einige Aspekte beleuchtet der Beitrag: Anzahl der Helfer, Einarbeitung, Bereitschaft zu Überstunden. Interessant, aber hier nicht besprochen, ist: die Bezahlung! Man sollte doch meinen, dass es derzeit Menschen gibt, die freigestellt sind oder sogar entlassen wurden und entsprechend einen Job suchen. Ein Bekannter wollte sich in der Landwirtschaft bewerben (Hopfen-und Spargelbauern). Er wäre aber nur bei einem Subunternehmer oder als Selbständiger gefragt gewesen. Beispiel Spargelstechen, Bezahlung 0,90 Euro pro Kilogramm. Eine erfahrene Hilfskraft schafft offenbar etwa sechs Kilogramm in der Stunde - das ist auch für einen "Profi" weit unter dem Mindestlohn (leider habe ich diese Zahlen nur aus zweiter Hand und kann mich nicht selbst dafür verbürgen).

Da muss es dann schon wenigstens "für die Psyche der Leute" gut sein, wenn sie "was Sinnvolles machen". Wenn man Miete et cetera zahlen muss, ist aber ein Job als Saisonarbeiter eher nicht empfehlenswert. Bleiben mal wieder Studenten, Osteuropäer und - vielleicht - Asylbewerber! Hier sind wir einmal mehr bei der Frage, was uns eigentlich unser Essen, unser Bier und unser "Edelgemüse" wert sind. Barbara Höffgen, Augsburg

Eine Mär, keine Möglichkeit

Der Vorschlag, Asylbewerber als Helfer in der Landwirtschaft einzusetzen, klingt auf den ersten Blick plausibel; dabei gibt es zahlreiche Gründe, warum dies nicht funktionieren kann. Hier eine kleine Übersicht nebst Erfahrungen aus einem Selbstversuch im Landkreis Fürstenfeldbruck, einen solchen Job zu finden.

Die Information der Asylbewerber über die neue Arbeitsmöglichkeit ist kaum gegeben. Die Asylhelfer dürfen die Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr betreten, Informationskontakte sind auf Telefon und WhatsApp beschränkt. Es gibt auch keine Aushänge der Ausländerbehörden in den Unterkünften zum Thema "Erntehelfer". Auch auf der Webseite der Ausländerbehörde im Landkreis Fürstenfeldbruck findet sich kein einziger Hinweis auf die neue Arbeitsmöglichkeit.

Zugang zur Ausländerbehörde: Wegen Corona hat die Ausländerbehörde die Kontaktmöglichkeiten für Asylbewerber auf "dringend notwendige" Vorgänge beschränkt. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass ein Antrag auf Arbeitserlaubnis als Erntehelfer ein solch "dringend notwendiger" Vorgang ist.

Residenzpflicht: Asylbewerber unterliegen bekanntlich der Residenzpflicht (von Gesetzes wegen drei Monate lang, und in vielen Fällen darüber hinaus; d. Red.); sie können also nicht außerhalb des ihnen als Wohnsitz zugewiesenen Landkreises Arbeit aufnehmen. Asylbewerber, die in Städten oder Landkreisen wohnen, in denen gar keine Erntehelfer benötigt werden, können deshalb diese Jobs gar nicht ausführen.

Mangelnde Jobangebote: Die Suche nach einem Erntehelfer-Job auf der Webseite der Arbeitsagentur im Landkreis Fürstenfeldbruck ergab heute (7. April) neun Treffer. Davon ist genau einer im Landkreis - gesucht wird ein Pferdepfleger, aber kein Erntehelfer.

Die gleiche Suche in Au in der Halltertau ergab ganze sieben Jobangebote. Und das im weltgrößten Hopfenanbaugebiet, in dem laut Zeitungsbericht händeringend Helfer für das Aufspannen der Rankdrähte in den Hopfenfeldern gesucht werden.

Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem von CDU- und CSU-Ministern lancierten Modell um puren Populismus: Der Öffentlichkeit wird eine scheinbar einleuchtende Lösung für die Probleme der Landwirte präsentiert; wenn es dann aus den oben genannten Gründen nicht klappt, ist das einmal mehr Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen, die schon immer wussten, dass die Geflüchteten "auf unsere Kosten" leben.

Reguläre Arbeitsmöglichkeiten ohne Zugangshürden für Geflüchtete, egal ob in der Landwirtschaft oder in anderen Branchen, würden allen - Geflüchteten, Arbeitgebern und Landwirten und Steuerzahlern - helfen. Aber das ist offenbar weiterhin nicht gewollt. Hans Sautmann, Eichenau