28. August 2018, 18:52 Uhr Fehlende Biertragerl Spitzenaufgabe für Spitzenpolitiker

Anlässlich der akuten Bierkrise in Bayern ("Die Biertragerl bitte", 23. Juli) frage ich: Was tun eigentlich Landesregierung und Landesvater dagegen? Warum wird das Thema "fehlende Biertragerl" nicht mit höchster Priorität angegangen? Anstatt sich um Ankerzentren zu kümmern oder gegen demokratische Demonstrationen zu plakatieren, könnte unsere Regierung wertvolle Punkte bei der Bevölkerung sammeln: "Endlich kümmert sich wieder jemand um die wichtigen Dinge." Die Umfragewerte würden rasant steigen, die Beliebtheitswerte ebenso - das Wahlziel absolute Mehrheit dadurch sicher. Man stelle sich vor, welche Ausmaße die Krise erreicht hätte, wäre Deutschland ins WM-Halbfinale gekommen! Wo bleiben übrigens ein ARD-Brennpunkt und der Seite-Drei-Bericht in der SZ? Tilmann Frage, Baldham