Bayern gegen Real? Diese Begegnungen waren mehr als nur Fußballspiele – sie sind Geschichte, Monumente. Meine Kindheit begann in einem kleinen Dorf nahe der syrischen Stadt Raqqa. Dort, in der fünften Klasse, entstand meine Leidenschaft für den Fußball, genährt von Erzählungen meines Sportlehrers und von Freunden meines Vaters über den „größten Verein der Welt“: den FC Bayern München. Sie sprachen von Eleganz, von Geschichte und von „Legenden“. Ein Name fiel dabei immer wieder: Franz Beckenbauer.