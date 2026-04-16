Bayern gegen Real? Diese Begegnungen waren mehr als nur Fußballspiele – sie sind Geschichte, Monumente. Meine Kindheit begann in einem kleinen Dorf nahe der syrischen Stadt Raqqa. Dort, in der fünften Klasse, entstand meine Leidenschaft für den Fußball, genährt von Erzählungen meines Sportlehrers und von Freunden meines Vaters über den „größten Verein der Welt“: den FC Bayern München. Sie sprachen von Eleganz, von Geschichte und von „Legenden“. Ein Name fiel dabei immer wieder: Franz Beckenbauer.
MeinungSZ-Kolumne Typisch deutschDie Champions League: ein Modell für Globalität
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
Lesezeit: 3 Min.
Kompany oder Vinícius Júnior? Der FC Bayern bezwingt Real Madrid. Beide Teams eint, dass sie Fußballer aus fast allen Kontinenten integrieren – und zu den Besten formen. Davon sollte man sich etwas abschauen.
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