Von Thomas Becker

Trifft man sich nach einem Champions-League-Viertelfinale mit Uli Köhler zum Plaudern, ist klar, worum es erst mal gehen wird: den FC Bayern, was sonst? Schließlich gibt es kaum jemanden unter den FC-Bayern-Reportern, der schon so lange so nah dran ist wie Köhler. Es gibt auch niemanden, der das, was er in die Kamera sagt, so entspannt und unaufgeregt tut. Genau darin liege die Kunst, sagt er: "Dass ich in die Kamera genau so rede, wie ich gerade mit dir rede." Also nicht wie all die Sprechroboter mit ihrem Stanz-Deutsch, deren Sätze man schon vergessen hat, bevor sie überhaupt komplett in der Welt sind. "Die Grammatik ist vielleicht nicht auf der Höhe von Marcel Reif, aber der Zuschauer versteht, was ich meine." Köhler begegnet dem chronisch aufgeregten Profifußballbetrieb konsequent mit Gelassenheit, macht keine Raketenwissenschaft aus seinem Job: "Reporter beim FC Bayern? Das geht ja von allein! Ich bewundere investigative Journalisten, aber wir Bayern-Reporter kriegen alles geliefert - herrlich!"