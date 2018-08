22. August 2018, 17:14 Uhr FC Bayern Stadt sperrt Straßen rund um die Allianz-Arena

Seit Jahren klagen Anwohner über zugeparkte Straßen bei Fußballspielen. Zum Bundesligastart am Freitag greifen nun neue Zufahrtsregeln.

Von Andreas Schubert

Die Anwohner im Umfeld der Fröttmaninger Arena klagen seit Jahren über zugeparkte Straßen bei Fußballspielen. Doch für ein Parklizenzgebiet reichen die Voraussetzungen nicht - der Parkdruck müsste dauerhaft groß sein. Jetzt greift eine neue Regelung, die auch in anderen Städten wie Freiburg bereits praktiziert wird: Wenn am kommenden Freitag um 20.30 Uhr der FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim spielt, gelten in den Wohngebieten rund um die Arena erstmals Zufahrtsbeschränkungen.

Betroffen sind an Spieltagen die Gebiete Kieferngarten, Haidparksiedlung, Burmesterstraße, Kleinlappen und Auensiedlung. Drei Stunden vor Spielbeginn stellt die Stadt an insgesamt acht Zufahrten zu den betroffenen Wohngebieten mobile Verkehrszeichen und Sperrbaken auf. Die Beschilderung ist: "Verbot für Kraftfahrzeuge" mit dem Zusatz "Anlieger frei". Am Schlößlanger ist die Zufahrt auch für Anlieger nicht möglich. An den Zufahrtsstellen wird es voraussichtlich zu Staus kommen, kündigt die Stadt an.

Zusätzlich stellt die Allianz-Arena Ordnungspersonal, das neben den mobilen Verkehrszeichen steht, auf die Zufahrtsregeln hinweist und Auskünfte zu bestehenden Parkmöglichkeiten geben kann. Zu Spielbeginn werden die Schilder und Baken wieder entfernt. Die Zufahrtsregelung gilt zunächst probeweise bis zur Winterpause der nun beginnenden Bundesligasaison, danach erfolge ein Erfahrungsaustausch mit allen Beteiligten, teilt das KVR mit.

Der Grund für die bisherige Parkplatzmisere: Fußballfans wollen sich oft nicht in das Stadion-Parkhaus stellen, weil es sich dort nach dem Spiel in der Ausfahrt staut und es lange dauert, bis sie dort wieder rauskommen.