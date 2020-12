Interview von Gerhard Fischer

Otto Waalkes hat einen Gag über ihn geschrieben. Mit Roy Black und Fritz Wepper traf er sich in Schwabings Kneipen. Er wählte Willy Brandt und unterschrieb Autogramme mit dem Namen Franz Beckenbauer. Und er war Meister und Europapokalsieger mit dem FC Bayern: Rainer Zobel hat von 1970 bis 1976 bei den Bayern gespielt, er war nicht so bekannt wie Müller oder Beckenbauer, aber er hatte einen Stammplatz - und er war nur deshalb nicht Nationalspieler, weil er lieber sein Abitur machte als an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Albrecht Breitschuh, 55, Journalist beim Norddeutschen Rundfunk, hat ein Buch über Zobel geschrieben. "Rainer Zobel. Ein Glückskind des Fußballs" erscheint am 2. Dezember im Arete Verlag.