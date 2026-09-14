Der deutsche Fußball -Rekordmeister Bayern München hat vor dem Auftakt des Münchner Oktoberfestes sein neues Wiesntrikot präsentiert. Es bringe „auch in diesem Jahr das besondere Gefühl der Wiesn auf den Platz“, schreibt der Verein. Man wolle damit „all das feiern, was die Wiesn so besonders macht: Lebensfreude, Gemeinschaft und Vielfalt“. Erstmals war eine Bayern-Mannschaft 2021 in einem offiziellen Wiesntrikot aufgelaufen.

Die diesjährige Version ist mit einem floralen Muster verziert, die unterschiedlichen kräftigen Farben stehen laut Mitteilung für die verschiedenen Facetten der Wiesn: bunt, lebendig und vielfältig. Im Nackenbereich befindet sich ein Oktoberfest-Logo. Das Wiesntrikot für den FC Bayern ist nicht der einzige Beitrag des Sportartikelherstellers Adidas pünktlich zum Oktoberfest, auch ein Dirndl hat er wieder herausgebracht. Im vergangenen Jahr hatte es zum ersten Mal ein Adidas-Dirndl gegeben.

Die Bayern-Fußballer werden das neue Trikot am Freitag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen Union Berlin tragen. Die Wiesn startet am Samstag. Wegen der langen Länderspielpause findet während der Oktoberfest-Zeit kein weiteres Spiel der Münchner mehr statt.