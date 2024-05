Die Farbwahl unterscheidet sich stark vom diesjährigen Heimtrikot, in dem die Mannschaft in der Bundesliga zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt nicht Meister wurde: Das Weiß-Rot wird abgelöst von einem Rot-Rot-Rot. Es ist das erste Mal überhaupt seit der Gründung des Vereins am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela, dass sich seine Spitzenteams in einem Dreierlei aus Rot zeigen, lässt der FC Bayern selbst wissen.

Die Eintönigkeit soll keineswegs für Monotonie im Spielaufbau stehen, sondern für "Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels", wie der Verein wissen lässt, der bei der Gelegenheit auch versichert: "Rot ist für den FC Bayern seit über 100 Jahren mehr als nur eine Farbe."

In den Klub kam diese übrigens 1906, als sich dieser als Fußball-Abteilung dem Münchner Sport Club anschloss und die roten Hosen übernahm, die dort üblich waren.

Detailansicht öffnen Steven aus London kleidet sein drei Monate altes Baby gleich mit neuem Trikot ein. (Foto: Robert Haas)

Das neue Rot ist inspiriert von der "Magie von Triple-Red", so der FC Bayern, also der Einmaligkeit, als bisher einziges deutsches Team bei den Männern Meisterschaft, Pokal und Champions League in einer Saison gewinnen zu können. In diesem Jahr glückte das nicht, im kommenden aber soll ein neuer Anlauf genommen werden. Wie im Jahr 2012 findet das Champions-League-Endspiel dann in München statt. (2012 unterlag der FC Bayern im sogenannten "Finale dahoam" dem FC Chelsea im Elfmeterschießen.)

Das neue Trikot kostet unbeflockt für Erwachsene in der originalen Profi-Version 149,95 Euro. Es gibt auch eine Frauen-Version mit zwei Sternen über dem Logo (für den gleichen Preis) und Kinder-Varianten (75 Euro).

Ausgeführt werden die Jerseys erstmals von den Bayern-Frauen im Finale des DFB-Pokals am 9. Mai in Köln gegen den VfL Wolfsburg. Die Männer führen das Trikot drei Tage später in der heimischen Arena gegen den VfL Wolfsburg vor. Auf die bisherigen Trikots offeriert der FC Bayern 25 Prozent Rabatt.