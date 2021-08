Von René Hofmann

Scharfkantige Zacken, dazwischen in unregelmäßigen Abständen unterschiedlich fein gezogene vertikale Schraffuren: Die neuesten Kleider der Münchner Vorzeigefußballer sind außergewöhnlich. Beim 3:1-Erfolg im Supercup gegen Borussia Dortmund führte der FC Bayern am Dienstagabend vor, wie er künftig in der Champions League auftreten will, also nicht nur was Spielfreude und Ergebnis betrifft, sondern auch in welchen Trikots. Deren unruhiges Muster bricht gleich mit einigen Traditionen.

Bisher liefen die Münchner international in handgemalten, gedeckten Rottönen auf, die dem Rautenmuster der heimischen Arena nachempfunden waren und eher Kontemplation als Angriffslust ausstrahlten. Dass es nun wilder zugeht, ist einer neuen Heimeligkeit zuzuschreiben, so die Designer der Jerseys: Die Zacken seien von der Bergwelt inspiriert, die sich südlich von München so beeindruckend auftut. Die Farben, das Weiß und das leicht ins gräuliche verschwimmende Blau, ahmen die Atmosphäre nach, die das Voralpenland ausstrahlt, wenn dort nicht gerade die Sonne von einem wolkenlosen Himmel strahlt. Dass in der Champions League stets unter Flutlicht gespielt wird, dürfte bei der reduzierten Kolorierung auch eine Rolle gespielt haben.

Die unterschiedlichen Trikots sind für alle Vereine inzwischen nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sie sind auch ein Mittel zur Markenpflege. Und beim Rekordmeister ist dabei ein interessanter Schwenk zu beobachten. Nachdem der Klub die Bande zu der Stadt und dem Land aus denen er stammt, lange nicht wirklich herausstellte und bei jeder Gelegenheit betonte, wie wichtig doch Märkte wie China, die USA oder Katar seien, wendet er sich nun schon mit dem zweiten Leibchen der Heimat zu: Das Ausweichtrikot für den regulären Ligabetrieb, das vor einigen Wochen vorgestellt wurde, ist in den Münchner Stadtfarben Schwarz und Gelbgold gehalten und zeigt das Münchner Kindl. Auf der internationalen Bühne treten die Kicker nun in einer Hommage ans Münchner Umland auf.

Die Wurzeln betonen: Ein bisschen erinnert das an den Trend, den es auch bei einem anderen Genussmittel gibt - dem Bier. Auch dessen Schöpfer unterstreichen gerade ja gerne bei jeder Gelegenheit, wo sie Hopfen und Malz und Wasser zusammenbringen.

Entsprechend fällt auch die vom FC Bayern verbreitete Prosa zum neuen Trikot aus: "Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können", behauptet Thomas Müller auf der Vereinshomepage, auf der auch Saki Kumagai zu Wort kommt, eine neue Spielerin der Bayern-Frauen: "Ich bin gerade erst zum FC Bayern gewechselt - und fühle mich vom ersten Tag an wohl: Berge haben für mich schon immer eine motivierende Wirkung, und sie erinnern mich an meine Heimat Sapporo."

Die Stadt ist seit 1972 eine von Münchens Partnerstädten. Wie viel Miteinander sich doch in ein Shirt packen lässt. Das "Mia san Mia" fehlt auf diesem auch nicht. Dass der Claim nicht auf dem Münchner-Kindl-Trikot prangt, hatte etlichen Fans gar nicht gefallen.