Da ist er: Sadio Mané zeigt sich am Mittwochnachmittag zum ersten Mal an seinem neuen Arbeitsplatz, der Arena des FC Bayern.

Von René Hofmann

Was wird wohl von dieser Ankunft in Erinnerung bleiben? Das dunkelblaue, oberschenkellange Oberteil, das Sadio Mané trug, als er am Dienstag aus dem Privatjet kletterte, der ihn nach München gebracht hatte und das die Bild-Zeitung binnen weniger Stunden als moderne Variante eines senegalesischen Kaftans ausdeutete? Oder doch das Bohei, das der FC Bayern am Mittwoch, nachdem der 30 Jahre alte Stürmer alle Medizinchecks bestanden hatte, um seinen neuen Star bei der offiziellen Präsentation in der Fröttmaninger Arena entfaltete?