Von Katharina Haase

Die Laune ist gedämpft beim erfolgsverwöhnten Rekordmeister FC Bayern München. Nach der 0:1 Pleite im Spiel gegen Augsburg am Samstag kam vor allem Trainer Julian Nagelsmann der heutige Wiesn-Besuch ungelegen. Grundsätzlich habe er keine Lust, grummelte der 35-Jährige am Vortag. Doch für die Bayern ist der Besuch im Käfer-Zelt seit Jahren ein Pflichttermin auf der Wiesn. Und so waren die Spieler und weitere Bayern-Größen an diesem Sonntag natürlich dennoch vor Ort - auch wenn die Katerstimmung selbst ohne Bier schon zu spüren ist.

Trainer Julian Nagelsmann hatte sich offenbar doch noch überzeugen lassen und nahm gemeinsam mit seiner Mannschaft eine frische Mass Bier entgegen. An seiner Seite Freundin Lena Wurzenberger.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, erschien mit Ehefrau Svenja. Den Reportern vor Ort erklärte er zwar, dass man "natürlich unzufrieden und übel gelaunt" sei angesichts der schlechten Leistung in der Bundesliga. Gleichzeitig sprach er Nagelsmann sein vollstes Vertrauen aus und kündigte eine Analyse der sportlichen Situation an. Die muss wohl, angesichts der gut gefüllten Bierkrüge, noch bis mindestens morgen warten.

Thomas Müller und Ehefrau Lisa lächelten ebenfalls in die Kamera ...

.... sowie Matthijs de Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar. Für den 23-Jährigen, der erst seit dieser Saison beim Rekordmeister unter Vertrag steht, ist es die erste Bayern-Mass auf dem Oktoberfest.

Auch der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) und seine Frau Karin stießen mit den Bayern an. Der Ex-Politiker sitzt im Aufsichtsrat des Vereins.

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor von München, kam mit Tochter Selina. Eine Mass wollte die aber wohl nicht mal für die Kamera in die Hand nehmen.

Ebenso Katja Kühne, die Freundin von Bayern-Spieler Marcel Sabitzer.

Sabrajna Coman, die Frau von Kingsley Coman, war dem Bier schon eher zugetan.

Torwart Manuel Neuer, der in der Partie gegen Augsburg fast noch selbst zum Torjäger geworden wäre, strahlte für die Presse in die Kamera ...

... doch auch dem 36-Jährigen ist die Anspannung der letzten Wochen anzusehen.

Ersatztorwart Sven Ulreich und Ehefrau Lisa wirkten dahingegen tatsächlich gut gelaunt.

Die beiden Neuzugänge Sadio Mané und Mathys Tel absolvierten ihren ersten Wiesn-Besuch mit dem FC Bayern.

Joshua Kimmich und Freundin Lina Meyer posieren gemeinsam auf dem Balkon der Käfer-Wiesnschänke.