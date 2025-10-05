Ein Hinweis vorab: In diesem Stück kommen überwiegend bekannte Männer vor, die häufig eine volle Mass Bier präsentieren. Frauen wird, wenn überhaupt zu sehen, meist die Rolle von dekorativen Nebendarstellerinnen zugedacht. Beides ist auf den Charakter der Veranstaltung zurückzuführen, um die es hier geht: Den traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern, der an diesem Sonntag wieder aufgeführt wurde. Dass das Bier offensiv vorgeführt wird, hat damit zu tun, dass die Paulaner-Brauerei zu den Sponsoren des FC Bayern gehört.

Viele Bilder, die von der Veranstaltung verbreitet werden, tragen den Hinweis „Images for Paulaner“ – sie sind also keine journalistischen Aufnahmen im engeren Sinne. Beim Blick zurück ergeben sich trotzdem einige interessante Beobachtungen, wie es den Verantwortlichen im Laufe der Jahre auf der Wiesn erging.

Kompany wird zum Wiesn-Routinier

Kompany mit Frau und Kindern, auch seine Eltern nimmt er mit ins Käferzelt. (Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa)

5. Oktober 2025, nach einem 3:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt: In einem Punkt hat es Vincent Kompany als Trainer des FC Bayern schon eindeutig weiter gebracht als seine Vorgänger Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann – er kommt jetzt bereits auf zwei Wiesn-Auftritte. Im zweiten Spätsommer seit seiner Ankunft in München ist er nach den Maßstäben, die für Bayern-Trainer gelten, ein Wiesn-Routinier. Das Schaulaufen mit der Mannschaft ist nicht sein einziger Besuch in diesem Jahr auf dem Fest, bereits nach dem 4:1-Erfolg über die TSG Hoffenheim am Auftaktwochenende war Kompany da – mit Serge Gnabry, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer und dem im Sommer vom FC Chelsea ausgeliehenen Nicolas Jackson. Beim offiziellen Besuch bringt er seine ganze Familie mit. Ganz allgemein hat Kompany ein entspanntes Verhältnis zu der Feierei. Auf die Frage, ob er seinen Spielern Verhaltensregeln für Wiesn-Ausflüge auferlege, erklärte er zum Start des Festes: „Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn etwas passiert, dann lösen wir das zusammen.“

Kompanys erster Auftritt

Bier hinter Geranien: Vincent Kompany grüßt vom Balkon der Wiesn-Schänke. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

22. September 2024, nach einem 5:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga gegen Werder Bremen: Vincent Kompany darf – schon wegen seiner belgischen Wurzeln – durchaus als Bierkenner gelten. „Zwischen bayerischem und belgischem Bier wäre es ein Zweikampf auf sehr hohem Niveau“, meinte er vor dem ersten Wiesn-Besuch mit dem FC Bayern. Dazu passend: Der Festwagen des FC-Bayern-Sponsors Paulaner wird beim Trachtenumzug von sechs belgischen Pferden gezogen: Brabanter Kaltblüter. Kompany versicherte vor der Premiere, ein echtes Interesse an dem Volksfest zu haben. In seiner Zeit als Profi bei Manchester City hätte er es bei einem Spiel in München gerne besucht. Doch daraus wurde damals – aus nachvollziehbaren Gründen – nichts.

Doppelte Premiere

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner)

24. September 2023, nach einem 7:0-Heimerfolg in der Bundesliga gegen den VfL Bochum: Thomas Tuchel (links) absolviert seine Wiesn-Premiere als Bayern-Trainer, Jan-Christian Dreesen (rechts) begrüßt ihn als neu berufener Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters. Tuchel war kein Wiesn-Fan, sein Motto für den Auftritt: „Augen zu und durch.“ Ein Bier-Foto ließ der Nicht-Biertrinker zu, auf die Wadl-Wärmer aber verzichtete er: „Weil keine Wadln vorhanden sind.“ Aus modischer Sicht wird Tuchels einziger Wiesn-Auftritt trotzdem in Erinnerung bleiben:

(Foto: Christof Stache/AFP)

Er trug bei der Ankunft einen auffälligen Hut.

Nagelmanns einzige Wiesn-Show

(Foto: Alexander Hassenstein /Poolfoto über Imago)

18. September 2022, nach einer 0:1-Niederlage in der Bundesliga im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg: Die Mienen lassen es ahnen: „Wiesn in der Krisn“ lautete eine der Schlagzeilen zum Auftritt des FC Bayern auf dem Oktoberfest, nachdem dieses zweimal wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war. Sportvorstand Hasan Salihamidžić (ganz links) und der damalige Vorstandschef Oliver Kahn (ganz rechts) nahmen Trainer Julian Nagelsmann, dessen Lebensgefährtin Lena Wurzenberger und Oliver Kahns Frau Svenja (von links) in die Mitte.

Ancelottis letztes Festmahl

(Foto: Alexandra Beier für FC Bayern/dpa)

23. September 2017, nach einem 2:2 im Heimspiel in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg: Der italienische Trainer Carlo Ancelotti (rechts) war ein Gourmet. Voller Inbrunst stieß er auch auf der Wiesn an, mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge (links), Susanne Hoeneß (Mitte) und dem seinerzeitigen Klubpräsidenten, ihrem Mann Ulrich (Zweiter von rechts). „Ich werde alles probieren, was es hier zu essen gibt“, hatte Ancelotti zu seinem Start in München im Juli 2016 mit Blick auf die lukullischen Angebote der Stadt versprochen, allerdings listig angefügt: „Aber es ist ja auch nicht weit nach Italien.“ Wenige Tage nach dem Wiesn-Termin 2017 stellte der FC Bayern ihn nach einer 0:3-Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase bei Paris Saint-Germain frei.

Eines von 15 Dirndl

(Foto: HJS/Imago)

Ebenfalls 2017: Nicht nur das Scheitern von Beziehungen zwischen dem Verein und den Trainern lässt sich beim Blick ins Archiv an den Wiesn-Bildern nachvollziehen. Mats Hummels und Frau Cathy zeigten sich 2017 noch gemeinsam auf dem Oktoberfest. Inzwischen gehen sie getrennte Wege – nicht nur, weil Mats Hummels den Verein verlassen hat. Seine damalige Frau wurde seinerzeit von tv münchen gefragt, wie viele Dirndl sie habe. Antwort: „Nicht so viele. Fünfzehn.“

Der ungewöhnliche Pep

(Foto: Alexandra Beier/Getty Images)

30. September 2015, nach einem 5:0 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Dinamo Zagreb: Für den Katalanen Josep „Pep“ Guardiola räumten sie beim FC Bayern viel zur Seite – unter anderem Meisterschafts-, Pokal- und Champions-League-Gewinner Jupp Heynckes (kurz „Triple“-Sieger). Guardiola sollte den Klub auf Weltniveau hieven. Seine Wiesn-Auftritte waren allerdings nicht von Avantgarde geprägt, zusammen mit Frau Cristina führte er eher klassische Wiesn-Outfits vor. Sein finaler Wiesn-Gang als Bayern-Trainer 2015 war aus einem anderen Grund ungewöhnlich: Er fand wegen des dicht getakteten Spielplans an einem Mittwoch statt.

Van Gaals Warnung an die Spieler

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

4. Oktober 2009, nach einem 0:0 im Heimspiel in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln: Während der Oktoberfestzeit 2009 war viel los beim FC Bayern. Der Verein war in der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League gefordert. Kein Wunder, dass Trainer Louis van Gaal, der sich bei anderer Gelegenheit selbst als „Feierbiest“ bezeichnete, die Profis vor seinem ersten Oktoberfest-Ausflug warnte, einmal Wiesn sei genug, auch wenn er es prinzipiell begrüßte, „dass vor allem die ausländischen Spieler die bayerische Kultur kennenlernen“. Der Niederländer selbst näherte sich dieser zweimal auf dem Fest an.

Klinsmanns Solo

(Foto: Johannes Simon/Getty Images)

5. Oktober 2008, nach einem 3:3 im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum: „Braune Lederhose, weißes Trachtenhemd, Wildlederweste, Dauerlächeln und gute Miene zum bösen Spiel“ – das notierten die Beobachter zu Jürgen Klinsmanns einzigem Wiesn-Auftritt als Coach, bei dem ihm Bayern-Grande Edmund Stoiber und Frau Karin trösteten. Seine Frau Debby brachte Klinsmann zu dem Termin nicht mit – zum Leidwesen der wartenden Fotografen, Schaulustigen und Autogrammjäger.

Schritt in die Öffentlichkeit

(Foto: Andreas Gebert/dpa)

Ebenfalls 2008: Der Termin bietet auch den Begleitungen der Profis eine Möglichkeit, sich in Szene zu setzen. 2008 nutzte dies nicht nur Bastian Schweinsteigers damalige Freundin Sarah Brandner (links), sondern …

Italienische Kreation

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

… auch Marta Cecchetto, die Freundin des italienischen Torjägers Luca Toni. Expertinnen und Experten kürten die extravagante Dirndlkombination mit grünem Samtumhang und Hut zur „schrillsten Trachtenkombination aller Spielerfrauen“.

Der doppelte van Bommel

(Foto: Andreas Gebert/dpa)

1. Oktober 2006, nach einem 0:1 im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg: Damals war das Ereignis noch nicht so lückenlos durchorchestriert wie heute, was sich daran erkennen lässt, dass es vom Niederländer Mark van Bommel (Bayern-Spieler bis 2011) zwei Schnappschüsse aus dem fast identischen Winkel gibt. Einen mit dem Bier des Sponsors. Und einen mit einer Wasserflasche.