Mia san wieder Meister: Mit einem Marsch über die Leopoldstraße haben Fans des FC Bayern München die 34. Meisterschaft ihrer Mannschaft gefeiert. Der 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend war dabei eigentlich nur der Begleitrahmen für zwei aus Münchner Sicht viel wichtigere Dinge: dass die Meisterschale nach einem Jahr in Leverkusen wieder zurück in der Stadt ist – und dass Thomas Müller nach 25 Jahren den Verein verlassen wird.