Weil der Andrang während der Meisterfeier des FC Bayern an diesem Sonntag zu groß ist, hat die Stadt gegenwärtig alle Zugänge zum Marienplatz in einem Radius von bis zu 300 Metern gesperrt. Das teilte die Stadt auf dem Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Gegen 13.30 Uhr werden die Frauen- und Männermannschaft im Rathaus erwartet, vom Balkon winken sie wenig später.

Schon seit 11 Uhr gilt im Feierbereich ein Glas- und Pyrotechnik-Verbot, auch Fahrräder und E-Tretroller dürfen nicht mitgeführt werden. Dort abgestellte Räder und Roller werden entfernt. An den Zugängen gibt es Taschenkontrollen. Die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße waren von Anfang an geschlossen.

Der Stadtbus 132 beginnt und endet bis 22 Uhr am Isartor. Die U-Bahnlinien U3 und U6 können am Nachmittag nicht mehr am Marienplatz halten.

Erste-Hilfe-Stationen sind an der Weinstraße, an der Rosenstraße, am Alten Peter sowie am Turm des Alten Rathauses eingerichtet. Im Marienplatz-Untergeschoss steht eine öffentliche Toilette zur Verfügung. Die Münchner Verkehrsgesellschaft informiert unter mvg.de auch über die Einschränkungen bei Bus und Tram wegen der großen Radsternfahrt des ADFC im gesamten Stadtgebiet.