Feiern mit den Fans am Marienplatz, das wird für die Fußballer des FC Bayern in diesem Jahr ein Traum bleiben. Die Balkonparty muss ebenso ausfallen wie der Empfang im Rathaus. "Es liegt auf der Hand, dass in diesem Jahr - wie auch schon 2020 - wegen der noch immer andauernden Corona-Pandemie keine Meisterfeier des FC Bayern München auf dem Rathaus-Meisterbalkon mit Tausenden Fans auf dem Marienplatz stattfinden kann", erklärte ein Rathaussprecher.

Dies habe OB Reiter in seinem Glückwunsch-Schreiben gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, am Montag "noch einmal bekräftigt". Die Fraktion Linke/Die Partei hatte am Dienstag angefragt, ob die Stadt Räume des Rathauses für eine Meisterfeier mit dem FC Bayern reserviert habe. Nach SZ-Informationen war dies für kommenden Freitag der Fall. Reine Vorsorge, hieß es aus dem Rathaus, schließlich seien Titel der Bayern "kein Novum in der städtischen Jahresplanung".