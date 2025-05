Exklusiv Joachim Löw über Thomas Müller : „Wenn Thomas in der Kabine war, änderte sich die Temperatur“

Am Wochenende bestreitet Thomas Müller sein letztes Heimspiel für den FC Bayern. Wie hat er sich verändert in all den Jahren? Eine spontane Würdigung des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw.