Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Geschehen am Nahe des Stadions gelegenen Wettersteinplatz. Passanten alarmierten gegen 21.10 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem sie die Massenschlägerei mit mehreren Dutzend Männern beobachtet hatten. Zeugen schätzten die Zahl auf etwa 20 bis 30 Personen, die Polizei ging später von etwa zehn Beteiligten aus. Umgehen rückten insgesamt 40 Beamte aus, darunter Einsatzhundertschaft, Beamte des Unterstützungskommandos und vier Diensthunde.

Beim Eintreffen der Beamten im Bereich der Fromundstraße ließen die Beteiligten voneinander ab und rannten auseinander. Drei Fans des TSV 1860 München konnten jedoch in der Nähe festgenommen werden. Die 26, 28 und 31 Jahre alten Männer wurden auf eine Polizeiinspektion gebracht. Wegen ihrer mutmaßlich aktiven Teilnahme an der Schlägerei erhielten sie eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch. Danach durften sie gehen.

Die geflohenen Fans des FC Bayern liefen hingegen fast alle zur nahe gelegenen U-Bahn-Station am Wettersteinplatz und stiegen dort in einen eingefahrenen Zug. Unter den Fans befanden sich auch vier leicht verletzte Personen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Die etwa 70 Fans des FC Bayern zeigten sich aggressiv und wenig kooperationsbereit gegenüber den Beamten. Weil die Männer sich den Polizisten immer wieder aufdrängten, kam es auch zur Androhung der Anwendung eines Schlagstocks. Aufgrund der Kontrolle aller 70 Personen konnte der Zug für etwa zwei Stunden nicht weiterfahren. Der Betrieb war in dieser Zeit nur eingleisig möglich. Die weiteren Ermittlungen zu den Abläufen des Vorfalls hat die Kriminalpolizei übernommen.

Ebenfalls auffällig zeigten sich Fans des TSV 1860 am Sonntag. Nach einem Auswärtsspiel in Osnabrück randalierten etwa 150 bis 200 Anhänger in einem ICE. Einige Fans rauchten im Zug, sodass die Rauchmelder Alarm auslösten, zudem wurden Fenster, Tische und Toiletten des Zugs mit Fan-Parolen beschmiert und mit Stickern beklebt. Rund 60 Einsatzkräfte der Polizei empfingen die Fans bei ihrer Ankunft in München.