Für jedes Tor ein Schnitzel vom Nachbarwirt

Lesezeit: 6 Min.

Er trifft das Tor sehr oft: FC-Bayern-Stürmer Harry Kane. Als Belohnung erhält er regelmäßig Schnitzel aus einem Gasthof in der Nähe seines Wohnortes.
Er trifft das Tor sehr oft: FC-Bayern-Stürmer Harry Kane. Als Belohnung erhält er regelmäßig Schnitzel aus einem Gasthof in der Nähe seines Wohnortes. (Foto: Christof Stache/AFP)

Wenn der Stürmer ein Tor schießt, liefert ihm anschließend Stefan Kastner vom Waldgasthof Buchenhain ein Schnitzel. Wer ihm an der Tür öffnet, bei welchen Toren es nichts gibt und welche Bayernspieler noch Schnitzel von ihm essen.

Interview von Astrid Becker

Schon als kleiner Junge schlug Stefan Kastners Herz für den FC Bayern. Als sein Verein einmal gegen Hamburg verlor, schwor er seinem Vater beispielsweise, nie wieder Hamburger zu essen. „So fanatisch bin ich heute nicht mehr“, erzählt der 60 Jahre alte Wirt vom Waldgasthof Buchenhain. Treu ist er „seinem“ FC Bayern dennoch. So treu sogar, dass Kastner jetzt mit einer ungewöhnlichen Aktion das Aufsehen der internationalen Presse erregt hat. Wenn Stürmer Harry Kane, der in Kastners Nachbarschaft in Baierbrunn im Landkreis München lebt, ein Tor schießt, bekommt er von Kastner ein Schnitzel geliefert. Wie es dazu kam.

