Schon als kleiner Junge schlug Stefan Kastners Herz für den FC Bayern. Als sein Verein einmal gegen Hamburg verlor, schwor er seinem Vater beispielsweise, nie wieder Hamburger zu essen. „So fanatisch bin ich heute nicht mehr“, erzählt der 60 Jahre alte Wirt vom Waldgasthof Buchenhain. Treu ist er „seinem“ FC Bayern dennoch. So treu sogar, dass Kastner jetzt mit einer ungewöhnlichen Aktion das Aufsehen der internationalen Presse erregt hat. Wenn Stürmer Harry Kane, der in Kastners Nachbarschaft in Baierbrunn im Landkreis München lebt, ein Tor schießt, bekommt er von Kastner ein Schnitzel geliefert. Wie es dazu kam.
Für jedes Tor ein Schnitzel vom Nachbarwirt
Interview von Astrid Becker
