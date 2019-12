Am 9. Oktober 1976 geschah im Olympiastadion in München etwas, was Reporter des Privatfernsehens heute eine megageilefette Sensation nennen würden: Der FC Bayern, der mit den Weltmeistern Maier, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Kapellmann, Müller und Hoeneß angetreten war, verlor 0:7 gegen Schalke 04 (mit Spielern, die Dubski, Sobieray und Lütkebohmert hießen). Damals war es eine Überraschung, zweifellos, aber Pleiten des FC Bayern gab es häufiger: 0:6 bei Kickers Offenbach, 1:7 in Düsseldorf, 1:6 in Saarbrücken. Der Journalist Albrecht Breitschuh, 54, hat ein Buch über die 13 schlimmsten Schlappen des FCB geschrieben, es heißt "Als es den Bayern noch ans Leder ging." Breitschuh war früher Fußballreporter und Hörfunkkorrespondent der ARD in Schweden. Jetzt ist er Schlussredakteur bei NDR 2 und Buchautor.