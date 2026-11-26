Im Sommer dieses Jahres war Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef der FC Bayern München AG, mit Bianca Rech, der Direktorin Frauenfußball im Verein, dem Chef der Allianz-Arena Jürgen Muth und weiteren Delegationsmitgliedern im Unterhachinger Sportpark zu Gast. Sie wollten sozusagen mal genauer in Augenschein nehmen, was genau sie da ein halbes Jahr zuvor für knapp acht Millionen Euro von der Gemeinde eigentlich erworben haben. Bis zu diesem Termin hatte der Großklub den Plan verfolgt, in der Stadionperipherie ein neues Leistungszentrum für den gesamten Frauen- und Mädchenfußball beim FC Bayern zu errichten, man ging von einer Investitionssumme von 20 Millionen Euro aus.

In einem ersten Schritt habe man zwar den von Legionellen befallenen Sanitärbereich des Stadions wieder nutzbar gemacht, erzählt Dreesen bei einem Pressetermin im Unterhachinger Sportpark. Dazu wurden Rasen, Flutlicht und Sicherheitskonzept ertüchtigt. Aber als er und die anderen Besucher bei ihrem Rundgang den Zustand vieler weiterer Bereiche des Stadions sahen – etwa die völlig veralteten Toiletten, die instabile Osttribüne oder baufällige Kioske –, sei man sich einig gewesen, so Dreesen: „So geht das nicht. Ich wollte mir nicht vorstellen, dass das die Zukunft unseres Frauenfußballs ist.“

Das 5000 Quadratmeter große Leistungszentrum der Fußballerinnen des FC Bayern wird auf dem Gelände geplant, auf dem jetzt noch die Halle der Unterhachinger Stockschützen steht. Visualisierung: Bauer Architektur GmbH

Und so wird der FC Bayern nun eben nicht „nur“ 20 Millionen, sondern 80 Millionen in das Projekt stecken, auf rund 60 Millionen taxieren die Verantwortlichen den kompletten Umbau des Stadions, das wie eine kleine Version der Fröttmaninger Arena aussehen wird, wenn sie dereinst – anvisiert wird eine endgültige Fertigstellung für den Start der Saison 2032/33 – in vollem Glanz erstrahlen wird. „Wir haben uns entschieden, in völlig anderen Dimensionen zu denken“, sagt der Vorstandschef der Bayern.

Dabei bleibt die zeitliche Priorität klar auf dem Leistungszentrum, das 2029 fertig sein soll und für das es „im Großraum München keinen geeigneteren Platz gebe“, wie Dreesen betont. Derzeit laufe eine fundierte Konzepterstellung, sagt Arena-Chef Muth, dessen GmbH auch das Sportpark-Projekt leitet. Man sei auch schon bei Landrat Christoph Göbel (CSU) gewesen, schließlich, so Unterhachings Bürgermeister Korbinian Rausch (CSU), handele es sich bei diesem Bauvorhaben um „die größte Investition in Sportinfrastruktur in der Historie des Landkreises München“. Und diese, so Rausch, „steht der Gemeinde Unterhaching gut zu Gesicht“.

Noch in diesem Jahr werde der Bauantrag gestellt und dann stehe nichts mehr im Weg, um die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen für ein echtes „Schmuckkästchen“, so Muth. 15 000 Besucher wird der Sportpark fassen, 800 bis 1000 VIP-Sitze sind ebenso geplant wie bis zu 4000 Stehplätze und eine Einsatzzentrale für Polizei, Feuerwehr und Stadionsicherheit. Die Flutlichtmasten werden weichen, die Scheinwerfer ins mit Photovoltaik bestückte Dach eingebaut. Und durch die geplante durchgängige Überdachung ist auch dem Ruhebedürfnis der Unterhachinger Bevölkerung Genüge getan, wie Bürgermeister Rausch sagt: „Das wird auf alle Fälle eine Verbesserung, was die Lärmbelastung angeht.“ Bisher ist das Stadion an den Ecken offen.

VIP-Logen, eine Einsatzzentrale zwischen Haupt- und Nordtribüne und Flutlicht, das ins Stadiondach eingebaut ist – ein Blick ins Stadioninnere nach dem Umbau. Visualisierung: AS+P & HH-Vision

Bei aller Innovation und dem Streben nach Perfektion haben die Bayern offensichtlich nicht vergessen, was sich hier vor mehr als 26 Jahren abgespielt hat: Damals, als die SpVgg Unterhaching am letzten Bundesligaspieltag gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 gewann und damit dem großen Nachbarn doch noch den verloren geglaubten Meistertitel ermöglichte. „Dieses Stadion hat eine große Geschichte“, sagte Dreesen beim Termin im Sportpark. Diese müsse beim Umbau „geachtet und respektiert“ werden.

Und das gelte eben auch für den Verein, der hier seit 34 Jahren zu Hause ist: „Die SpVgg Unterhaching behält ihre Spielstätte, egal, in welcher Liga sie auch künftig spielen wird.“ Über eine Pacht, die der aktuelle Viertligist für die Nutzung des Sportparks künftig zahlen müsse, habe man „noch gar nicht geredet“, so Dreesen. „Wir werden einen Weg finden, der die Spielvereinigung nicht überfordert.“ Auch für eine etwaige Rückkehr der Rot-Blauen in die Zweite Bundesliga wäre das umgebaute Stadion tauglich. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg und selbst viele Jahre lang höchst interessiert an einem Kauf des Stadions, war beim Pressetermin übrigens nicht anwesend.

Eines wird sich nicht vermeiden lassen: Der Nachwuchs der SpVgg wird auf dem neu genutzten Gelände nach dem Umzug der Frauen und Mädchen des FC Bayern keinen Platz mehr finden. Die Hachinger U-Mannschaften trainieren künftig geschlossen auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums an der Sternstraße im Osten der Gemeinde.

Die Bayern wollen die riesige Investition aus dem Cashflow der AG finanzieren

Was die Gastronomie am Sportpark angeht, so wird jetzt erst einmal saniert, vor allem die Küche. Deshalb hat das Wirtshaus bis ins Frühjahr geschlossen, dann bleibt – unter einem neuen Pächter – erst einmal alles so, wie es ist, auch „der Bierlieferant“, wie Dreesen betonte. Erst 2030 folgt dann ein kompletter Umbau mit neuem Konzept, einzig der Biergarten mit seinem alten Baumbestand soll auch in Zukunft so aussehen wie bisher.

Finanziert wird dieser „Brocken“, wie Dreesen die Investition nennt, zum Großteil aus dem Cashflow der FC Bayern AG. Nur für einen kleinen Teil müsse man ans viel zitierte Festgeldkonto, betonte der Vorstandschef, der hofft, irgendwann von seinem bisherigen Credo, mit Frauenfußball sei „kein Geld zu verdienen“, abrücken zu können. „Wir wollen immer ausverkauft sein, das erhöht die Einnahmen und so werden sich auch Sponsoring, Fernsehgelder und Partnerships im Frauenfußball entwickeln.“

Für Bianca Rech jedenfalls entsprechen die Planungen dem „State of the Art“ im europäischen Frauenfußball. „Der Verein setzt ein Ausrufezeichen, wir haben weiterhin Raum zum Wachsen, werden uns weiterentwickeln und eigene hier ausgebildete Talente in die erste Mannschaft hochziehen.“

Und dann ist da ja auch noch die Olympiabewerbung, bisher sind für den Unterhachinger Sportpark nur Hockeyspiele vorgesehen. Mit dem nun geplanten hypermodernen Stadion könnten aber auch andere Bedürfnisse gedeckt werden, so Dreesen: „Ich bin sicher, dass da noch einige Vertreter anderer Sportarten kommen, weil es so schön wird.“