Gerade erst hat die Olympiapark GmbH mitgeteilt, dass das geplante Fan Festival mit Fan Zone im Münchner Olympiapark zur Fußball-EM 2021 storniert wurde, da gibt es für Basketball-Fans einen kleinen Ausgleich: Zum ersten Playoff-Halbfinale des FC Bayern wird es am kommenden Samstag ein Public Viewing-Event im "Kino am Olympiasee" geben.

Nachdem die Bayern mit dem 3:1 im Best-of-five-Modus gegen Crailsheim unter den letzten Vier im Kampf um die deutsche Meisterschaft stehen, wird diese Partie in Kooperation mit dem Sender Magentasport auf einer Großleinwand im Olympiapark übertragen. Ob Bamberg oder Ludwigsburg der Gegner ist, wurde erst am späten Donnerstagabend ermittelt. Tickets sind für zehn Euro nur online unter www.kinoamolympiasee.de zu erstehen, da es keine Abendkasse gibt. Das Event findet bei jedem Wetter statt, es gelten FFP2-Maskenpflicht und die sogenannten 3G-Regeln, Zutritt erhalten nur getestete, genesene oder geimpfte Personen. Schon das dritte Halbfinale gegen Crailsheim wurde am Olympiasee gezeigt, die 250 Tickets waren schnell vergriffen.

Möglich wird dies, da die neuen Corona-Regeln, die das Kabinett in Bayern vor Wochenfrist beschlossen hat, bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 bis zu 250 Zuschauer bei Sportevents im Freien erlaubt. Daher findet das Public Viewing auch nicht wie sonst üblich bei Spielen der Bayern-Basketballer im Audi Dome statt. Für das geplante Fan-Festival zur Euro 21 ist dies keine Option, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter kürzlich mitgeteilt hat. Dort war mit einer Kapazität von 60 000 Fans geplant worden, eine deutlich geringere Zahl würde weder Aufwand noch Kosten rechtfertigen.

Unklar ist dagegen weiterhin, ob Zuschauer zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft in der Arena (am 15. Juni gegen Frankreich, am 19. Juni gegen Portugal, am 23. Juni gegen Ungarn sowie am 2. Juli ein Viertelfinale) zugelassen sind. Die vom europäischen Fußballverband Uefa geforderten 14 500 Zuschauer stehen keineswegs fest, diese Entscheidung richte sich ausschließlich nach dem Infektionsgeschehen, bekräftigte Reiter.