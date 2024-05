FC Bayern in Ulan Bator

Mehr als 1000 Mitglieder hat der Fanklub in der Hauptstadt der Mongolei. Die Zeitverschiebung verlangt ihnen allerdings einiges ab: Zum Beispiel Champions-League-Spiele um vier Uhr morgens zu verfolgen.

Von Maik Rosner

Im Sommer wird es in Südkoreas Hauptstadt Seoul Bilder von rot-weiß gewandeten Menschen geben, die den FC Bayern euphorisch begrüßen. Davon ist jedenfalls auszugehen während der PR-Reise des deutschen Rekordmeisters in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Erfahrung vergangener Werbetouren lehrt, dass oftmals die Begeisterung der Menschen kaum Grenzen kennt, wenn der FC Bayern zu Besuch kommt, ob in Asien oder den USA.