Er gehört dem Ehrenrat des Clubs an und hat eine exklusive Loge in der Allianz-Arena: Heiner Jüngling wurde von seinem Vater noch am Tag seiner Geburt beim FC Bayern angemeldet – und genießt mittlerweile einige Privilegien.

Von Thomas Becker

Ohne Fan-Schal geht Heiner Jüngling nie ins Stadion. Einmal in all den Jahren ist ihm das jedoch nicht gut bekommen. Zu einem Freundschaftskick gegen den TSV 1860 – ist also schon eine ganze Weile her – fährt er ausnahmsweise mit der U-Bahn raus nach Fröttmaning – und landet prompt in einem knüppelvollen Wagen mit lauter Blauen. Großes Hallo, als der alte Herr mit dem roten Schal sich zwischen die Löwen drängt. Drinnen ist die Hölle los, Randale vom Derbsten, im nächsten U-Bahnhof wartet schon ein Rudel Polizisten auf die Rabauken - und Jüngling flüchtet erleichtert aus diesem Martyrium.