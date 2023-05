Im Clubheim "1900" an der Ingolstädter Straße herrscht Ungläubigkeit und Pessimismus. Ein bisschen Spott ist auch dabei - aber am Ende fließt das Freibier.

Von Tom Soyer

Bundesligafinale im Clubheim "1900" auf dem FC-Bayern-Campus an der Ingolstädter Straße. Eine Kneipe, in der im Regal ein altes Schwarzweißfoto mit Uli Hoeneß und Gerd Müller ebenso in den Raum grüßt wie das Franz-Beckenbauer-Buch mit dem für heute mal wieder besonders passenden Titel: "Schau'n mer mal". Und dann schauen sie 95 Minuten lang, die Fans: 16 dieser Minuten ist die Herrenmannschaft des FC Bayern nicht deutscher Meister am letzten Spieltag, 79 Minuten lang haben sie die Meisterschale sicher. Die Stimmung ist diametral dazu. Ein Titelgewinn mit Phasen von Ungläubigkeit, von Pessimismus, aber am Ende mit einer Spätzündung, die jedem Thriller-Drehbuch zur Ehre gereichen würde. Frei nach dem Motto: Huch, wir sind ja doch Meister geworden.