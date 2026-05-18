Etwa 20 000 Fans des Rekordmeisters hatten sich am Sonntag auf dem Marienplatz versammelt, um die Mannschaft für den 35. nationalen Titelgewinn zu feiern, die sich auf dem Rathausbalkon zeigte. In den Jubel hinein wurde ein großes Banner in den Vereinsfarben gereicht, das die Fans über ihre Köpfe weitergaben.

Das kreisrunde Motiv zeigte das bekannte Bayern-Emblem, trug aber nicht die Aufschrift „FC Bayern München“. Stattdessen stand dort „FC Bauern“ und darunter noch ein unflätiges Wort, das FC-Bayern-Fans gerne über ihren Konkurrenten von Borussia Dortmund singen. Offenkundig ein böser Gruß von Anhängern des Lokalrivalen 1860, wie eine kleine Aufschrift nahelegte.

Auf einen freundlichen Hinweis von Stadionsprecher Stephan Lehmann („Könnt ihr mal kurz die Plane einholen, weil ihr seht ja nichts drunter. Tut sie bitte kurz zusammen!“) wurde das Banner zwar zügig wieder eingerollt – in Luftaufnahmen, die im Youtube-Kanal des FC Bayern übertragen wurden, war es aber deutlich zu sehen – und entsprechend schnell verbreitete es sich.

Weltfussball.at aus Österreich und Walfoot.be aus Belgien berichteten. Die New York Times schrieb von einem „Streich zum Saisonende“, „der offenbar von Fans des Stadtrivalen 1860 München inszeniert worden war“ und lieferte eine jugendfreie Übersetzung der Schmähschrift „FC Farmers, sons of w—-s“. Auf den Bericht verwies auch das US-Portal The Athletic.

Infobae aus Argentinien wertete die Aktion als „beleidigende Botschaft“ und klärte seine Leser auf: „Der andauernde Schlagabtausch zwischen den Fangemeinden des FC Bayern München und des TSV 1860 München blickt auf eine lange Tradition öffentlicher Provokationen zurück.“

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Zweimal schon, 2008 und 2018, das erfuhren die Menschen in Argentinien nun zu diesem Anlass, hätten FC-Bayern-Anhänger im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße die Tribünen, auf denen die Löwen-Fans stehen, in den verhassten Farben Rot und Weiß gestrichen.

2025, auch das ist jetzt in Buenos Aires bekannt, kletterten FC-Bayern-Fans während des Spiels von 1860 München gegen Erzgebirge Aue auf ein Dach in Stadionnähe, zündeten Pyrotechnik und entrollten ein Banner mit der Aufschrift „München ist rot“. Was die Löwen-Anhänger wiederum mit weiß-blauen Graffitis rund um das Trainingszentrum des FC Bayern an der Säbener Straße konterten, die behaupteten „1860! Wir sind in München-Giesing zu Hause. Die Stadt ist blau. Das wird sie immer bleiben.“

„Die Bilder des manipulierten Bayern-Logos“, so Infobae, „verbreiteten sich innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken und sorgten weit über München hinaus für Gesprächsstoff.“

Der Medienservice Men in Blazers aus Nordamerika griff den Vorfall auf („Bayerns Rivalen crashen die Party“), der spanischsprachige Fußballblog Patada Indie ebenso: „Es war ein seltener Sieg für 1860. Der Verein hat seit 1966 keine deutsche Meisterschaft mehr gewonnen und verbrachte die jüngere Vereinsgeschichte in einem Zustand häufiger Turbulenzen.“

Im Internetforum Reddit hob zügig eine Diskussion an, in der es neben Bewunderung („FC Bauern ist ein toller Verleumdungsname“) auch schnell Hohn über den TSV 1860 München formuliert wurde, der seit Jahren über die dritte Liga nicht hinauskommt: „Irgendwie muss man die Rivalität ja am Leben erhalten, wenn man regelmäßig gegen Regensburg und Hoffenheim II spielen muss.“