Keine Woche offiziell vereidigt, wird der künftige Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) prominenten Besuch im Rathaus empfangen. Der FC Bayern München wird am Sonntag, 17. Mai, zur Meisterfeier kommen. Wie mittlerweile gewohnt werden die Spieler sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen, auf dem Balkon die Meisterschale präsentieren und sich von den Fans auf dem Marienplatz bejubeln lassen.

Den Termin noch vor dem möglichen Pokal- und Champions-League-Finale bestätigte ein Sprecher von Krause. Am Sonntag hatte der FC Bayern mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart den Titel vorzeitig errungen. Am Tag vor der Meisterfeier im Rathaus findet erst das letzte Saisonspiel statt. In der Arena in Fröttmaning wird der 1. FC Köln zu Gast sein. Dort wird auch die Meisterschale überreicht.

Den Frauen des FC Bayern ist die deutsche Meisterschaft auch schon fast sicher, sie können am Mittwoch nachziehen. Sie haben allerdings am 17. Mai noch das letzte Spiel der Saison in Hamburg. Falls die Frauen des FCB wie erwartet den Titel erringen, sei für sie ein eigener Empfangstermin geplant, heißt es aus dem Rathaus.

Wenige Tage vor der Männer-Meisterfeier auf dem Rathausbalkon wird der Politiker Krause offiziell sein Amt antreten. Am 11. Mai trifft sich der neue Stadtrat zu seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl. Der neue Oberbürgermeister wird dort den Amtseid leisten und die Amtskette umgehängt bekommen.

Während Krause mit dem Regieren dann erst beginnt, hoffen die Bayern noch auf einige Endspiele. Das Pokalfinale der Männer findet am 23. Mai in Berlin statt, die Frauen spielen am 14. Mai in Köln. Das Champions-League-Finale der Männer steigt am 30. Mai in Budapest, für die Frauen ist es am 23. Mai in Oslo. In beiden Wettbewerben steht der FC Bayern mit den Männern im Halbfinale. Für die Frauen gilt das Gleiche in der Champions League, für das Pokal-Endspiel haben sie sich bereits qualifiziert. Es könnte also Gelegenheit für so manche weitere Ehrung geben.