Hinter dem „FC-Bauern“-Banner, das Bayernfans bei der Meisterfeier ihrer Mannschaft am Sonntag auf dem Münchner Marienplatz über ihren Köpfen weiterreichten, stecken Anhänger des Lokalrivalen 1860 München . „Mit einer präzise koordinierten Aktion gelang es Löwenfans, die Feier des Lokalrivalen für die eigenen Zwecke zu nutzen“, heißt es in einem Beitrag, der auf sechzger.de veröffentlicht wurde.

Die Internetseite nennt sich „Unabhängiges Fanportal – von Löwenfans für Löwenfans“ und wird vom gemeinnützigen Verein „Sportbezogenes Lebensgefühl“ betrieben, der laut Satzung das Ziel hat, Themen zu Pflegen „rund um den Turn- und Sportverein München von 1860 e. V. und dessen Abteilungen sowie zum Zusammenschluss von Fans des TSV München von 1860 e. V.“

Um den 35. nationalen Titel des FC Bayern München zu feiern, hatten sich am Sonntag etwa 20 000 Anhänger des Vereins auf dem Marienplatz versammelt. Als die Mannschaft vom Rathausbalkon grüßte, wurde ein Banner in die Menschenmenge gereicht, das vermeintlich das Vereinslogo zeigte. Luftaufnahmen zeigten, dass auf diesem aber stand: „FC Bauern“ und „Hurensöhne“. Und klein, in eine der weiß-blauen Rauten in der Mitte: „1860“.

Auf dem 1860-nahen Portal heißt es dazu: „Die umstehenden Anhänger des FC Bayern griffen bereitwillig zu und reichten das Banner über ihre Köpfe nichtsahnend weiter. Was von unten aufgrund der optischen Gestaltung kaum zu erkennen war, entpuppte sich aus der Vogelperspektive als gezielte Botschaft der Sechzger-Fans.“

Auf der Seite wird auch ein Vorbild für die Aktion genannt: Als die Lokalrivalen am 7. November 1998 in der Bundesliga im Olympiastadion zum Derby aufeinandertrafen, war es einer Gruppe von Löwenfans gelungen, ein großes, präpariertes rot-weißes Banner in den gegnerischen Block in der Südkurve zu schmuggeln, das neben der Aufschrift „FC Bayern“ ebenfalls in Großbuchstaben das Schimpfwort trug, das auf dem Marienplatz gezeigt wurde. Als die Mannschaften einliefen, entrollten die Bayern-Anhänger das Plakat zum Gaudium der Löwenfans. Ansonsten wurde die Aktion damals aber, anders als die Aktion auf dem Marienplatz, kaum wahrgenommen.

Was unerwähnt bleibt: das Ergebnis der damaligen Partie. Die Löwen unterlagen 1:3.