Interview von Philipp Crone

Mirko Borsche kennt sich im Thema doppelt aus. Der Designer arbeitet nicht nur für Firmen wie Mercedes oder Levis, in seinem Büro entstanden zuletzt auch Wappen von Fußballvereinen wie Inter Mailand oder gerade vom Venezia FC. Und da der 51-jährige Münchner schon im zarten Alter von zwei Jahren zum Bayern-Anhänger wurde, sollte er ein angemessener Gesprächspartner sein für das neue Logo, das die Spieler nun auf ihren Trikots tragen.

SZ: Herr Borsche, was sagt der Profi zum neuen Logo?

Mirko Borsche: Zunächst einmal: dass es nicht neu ist. Dieses Wappen, dass die Spieler zuletzt beim Supercup trugen, ist uralt, das gab es schon einmal in den Dreißigerjahren.

Warum kann ein Verein sein Logo nicht einfach lassen, wie es ist?

Die Wappen haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Die Raute der Bayern zum Beispiel, da stand in den Neunzigerjahren noch "e.V.", was dann angepasst wurde, mal wurden die Farben leicht verändert, mal der Winkel der Raute oder auch die Schrift.

Warum?

Unter anderem, weil es technisch immer einfacher ging. Früher wurden die Wappen nur auf Wände gemalt und aufwändig auf Trikots gestickt. Heute kann man sie drauflasern lassen oder extrem fein sticken. Und man sendet mit einem Logo eben immer auch eine Botschaft.

Wie lautet die beim neuen alten Wappen der Bayern?

Ich denke, das ist eine Hommage an die Fans. Es ist bekanntermaßen ein Lieblingslogo der Bayern-Anhänger, man sieht es immer mal wieder auch auf Fahnen. Und damit drückt der Club eben auch aus: Ihr seid uns wichtig, wir achten auf unsere Geschichte.

Inwiefern?

Die Historie eines Vereins, gerade wenn er so alt ist wie der FC Bayern mit seinen 123 Jahren, trägt zur Glaubwürdigkeit bei. Gerade jetzt, wo in vielen Ländern neue Clubs entstehen, wo Messi für einen vergleichsweise jungen Verein in Miami spielt oder Neymar für einen in Saudi-Arabien. Da zeigt der FC Bayern mit diesem Logo gerade auch den Fans im Ausland: Schaut, wir haben eine lange Tradition. Und es ist in meinen Augen schon auch ein Hinweis darauf, allen zu zeigen, wo der Fußball herkommt, nämlich aus England, aus Europa.

Detailansicht öffnen Joshua Kimmich mit dem neuen alten Logo beim Supercup gegen Leipzig. (Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto)

Schauen wir uns das Logo noch einmal genauer an. F und B sind ineinandergeschoben, darüber ragt ein M wie zwei Berggipfel, und das Ganze ist dann noch umkreist von einem C. FCBM, FC Bayern München. Was sagt der Logo-Experte dazu?

Zunächst einmal: Es ist gar nicht so einfach, Buchstaben gut ineinanderzuschieben. Viele Vereine hatten das aber schon immer so, Buchstaben im und als Wappen. Nehmen wir nur Schalke, den BVB oder Nürnberg. Bilder oder Grafiken wie bei den Löwen oder dem HSV waren selten.

Wie gefallen Ihnen die ineinandergeschobenen Buchstaben der Bayern?

Ich finde es angenehm neutral. Man merkt auch, dass dieses Wappen nicht an einem Computer entstanden ist. Ich glaube, auch das ist eine Botschaft, die dahinter steckt: Bei uns ist alles handgemacht. Und das Logo ist im Grunde gerade sehr modern.

Ein altes Logo ist modern?

Absolut. Schauen Sie sich doch mal um. Als ich neulich auf dem Münchner Hip-Hop-Festival "Rolling Loud" war, war mein Eindruck, dass Trikots gerade ein absolutes Mode-Item der Generation Z sind. Da habe ich Trikots aus der ganzen Welt gesehen. Und ich weiß von vielen, die vor allem nach Retro-Trikots suchen. Je mehr retro, desto cooler, für den authentischen Touch.

Und dann die zusammengerutschten Buchstaben drauf.

Das Logo ist auch deshalb gelungen, weil es so ja kaum mehr zu finden ist. Ein Monogramm, wie es früher etwa der Adel hatte. Die ersten Buchstaben als Abkürzungen, bei mir wären das MB, ein Signe.

Eine Hommage an die Fans, ein Verweis auf die Historie, noch etwas?

Ja, vielleicht. In rasanten Zeiten, wo auch bei Vereinen schnell mal der Besitzer wechselt und in denen alle Clubs ganz besonders darauf achten, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, ist es ein gutes Zeichen, finde ich, wenn ein Club wie in dem Fall der FC Bayern auf diese Art klar nach außen signalisiert, dass ihm Werte wichtig sind.