Bereits eine Stunde vor Beginn der Meisterfeier erspäht man die ersten FC-Bayern-Trikots auf dem Marienplatz. Vor allem die Rückennummer 7 für Giulia Gwinn und Klara Bühls Nummer 17 sind zahlreich vertreten. Zusammen mit den Fans und Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) feiern die FCB-Frauen ihr zweites Double in Folge und damit den Abschluss einer wahrlich historischen Saison: ohne Gegentor zum DFB-Pokal, mit einem denkwürdigen 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Finale, ungeschlagen auf dem Weg zum deutschen Meistertitel (zwei Unentschieden, 24 Siege).

Flüssig gibt Dominik Krause in seiner Begrüßung diese Fakten zum Besten. „Viel beeindruckender als die Zahlen ist aber die Art und Weise, wie sie als Team auftreten“, so Krause über die Mannschaft. Das von FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer angekündigte Integrationsprogramm, das den OB zum Bayern-Fan machen soll, läuft bereits: Er überreicht Krause ein personalisiertes Trikot mit der Rückennummer 12. „Das erste Trikot, das bei mir ins OB-Zimmer kommt“, verspricht der Oberbürgermeister.

Sehenswert am Marienplatz : Die Geheimnisse des Münchner Rathauses Aus welchem Büro blickt Oberbürgermeister Dominik Krause auf den Marienplatz, wer bringt das Münchner Kindl ins Bett und mit welchen Tricks wurde aus zwei so unterschiedlichen Bauten ein schönes Rathaus: ein Überblick nicht nur für Urlauber. SZ Plus Von Katja Schnitzler ...

Vor den Fotos auf dem Empfang werden einige FC-Bayern-Banner vorsichtshalber auf Beleidigungen überprüft, nachdem bei der Meisterfeier der Männer ein paar Sechzger-Fans das FCB-Logo in ihrem Sinne neu beschriftet hatten. Die Sorge ist jedoch unbegründet, stattdessen jubeln die Fans auf dem Marienplatz, als die Spielerinnen auf den Rathausbalkon treten. Gemeinsam stemmen Giulia Gwinn und Co. die Meisterschale La-Ola-wellenhaft in die Höhe, die Fans springen im Takt dazu.

Jubel der FC-Bayern-Spielerinnen auf dem Münchner Rathausbalkon. Stephan Rumpf

Nicht ganz so viele Bayern-Fans wie am Vortag, trotzdem ist die Stimmung blendend. Stephan Rumpf

Besonders laut klingen an diesem Nachmittag „Caro Simon“-Chöre über den Platz. Gemeint ist Innenverteidigerin Carolin Simon, die den Verein zum Saisonende verlässt und von den Fans gebührend verabschiedet wird. Außerdem singen die Spielerinnen mit dem Publikum die FCB-Hymne „Tage voller Sonne“.

Als die Mannschaft nach gut 20 Minuten wieder den Balkon verlässt, bleiben dennoch Hunderte Fans zurück, zumal einige von ihnen einen ziemlich weiten Heimweg haben: Eine große Gruppe ist extra aus Japan angereist, um ihr Idol Momoko Tanikawa zu bejubeln. Die Mittelfeldspielerin aus Nagoya erzielte im Pokalfinale gegen Wolfsburg das 3:0.