Von Lisa Sonnabend

Benjamin hat alles mitansehen müssen. Er war in Leverkusen, 0:3. Er ist bis nach Rom geflogen, 0:1. Spätnachts kam er aus Bochum zurück, 2:3. Am Tag nach der dritten Niederlage des FC Bayern in Serie steht er nun auf dem Gehweg in Giesing, es wird gerade dunkel, die Augustiner-Flasche in der Hand ist fast leer. Aber Benjamin lächelt wieder. Ein bisschen angestrengt und gequält vielleicht, aber es geht langsam wieder besser.