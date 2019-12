Diebstahl in der Kabine

Drei Jugendliche haben im November mindestens zweimal Geld, Wertsachen und Sportbekleidung aus Kabinen im Campus-Leistungszentrum des FC Bayern München an der Ingolstädter Straße gestohlen. Die 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen nahmen auch Kredit- und EC-Karten mit, die zum Teil auch für illegale Geldabhebungen verwendet wurden. Die Beute hat einen Gesamtwert von mehr als 2000 Euro. Offenbar wurden die jugendlichen Diebe bei ihren Taten aber von Überwachungskameras gefilmt. Den Ermittlern fiel es jedenfalls nicht sonderlich schwer, das Trio ausfindig zu machen. Bei Wohnungsdurchsuchungen am Donnerstag wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Bandendiebstahls verantworten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man bei Diebstahl oder Verlust von Debit-Karten umgehend die Notrufnummer der Banken 116 116 verständigen sollte. Die Polizei kann zudem eine sofortige Lastschrift-Sperre ("Kuno") einrichten lassen.