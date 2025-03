Heidi Beckenbauer und Sohn Joel haben beim Legenden-Turnier des FC Bayern München zum Gedenken an Franz Beckenbauer für besondere Emotionen gesorgt. „Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut“, sagte Joel Beckenbauer beim vom FC Bayern gewonnenen Turnier am Hallen-Mikrofon. „Ich habe meinen Vater ja nie live spielen sehen. Es ist unglaublich, in wie vielen Herzen er weiterlebt.“